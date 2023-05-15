ترشيح «الأبيض» لعبور دور المجموعات بكأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن يحسم منتخب الإمارات، التأهل إلى الدور ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم 2023، من المركز الثاني للمجموعة الثالثة، مشيراً إلى أن «الأبيض» وصل للدور قبل النهائي بالبطولة قبل 4 سنوات.

وتوقع الاتحاد القاري، أن يهيمن المنتخب الإيراني، الذي فاز بلقب البطولة القارية 3 مرات، ووصل إلى الدور قبل النهائي في سنة 2019، على صدارة المجموعة الثالثة، والحصول على بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة.

ولم يستبعد الاتحاد القاري، منتخبي هونغ كونغ وفلسطين، من أداء دور مؤثر في المنافسة في المجموعة، ووجه إليهما رسالة بأن يكونا على أهبة الاستعداد لمواجهة التحدي المتمثل في مواجهة فريقين من أقوى المنتخبات في القارة، وهما منتخبا إيران والإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتأهل إلى دور ثمن نهائي كأس آسيا، أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، وهو ما يعني ارتفاع حظوظ منتخبنا الوطني بدرجة كبيرة في اجتياز دور المجموعات.

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