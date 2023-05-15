«دبي الرياضي» يناقش تجربة برشلونة في انتقاء المواهب وتطويرها

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استعرض سيرجي بارخوان لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة سابقاً تجربة ناديه في انتقاء مواهب كرة القدم وتطويرها في مراحل عمرية صغيرة ومتابعتها حتى الوصول إلى الفريق الأول، كما نقل تجربته حينما كان لاعباً ومدرباً في نادي برشلونة وإشرافه على إدارة جميع فروع أكاديمية النادي الكاتالوني في أنحاء العالم.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها مجلس دبي الرياضي، للمديرين التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم بدبي ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين عن أفضل الممارسات الاحترافية لانتقاء وتطوير المواهب من عمر 8 سنوات عبر استعراض تجربة أكاديمية نادي برشلونة في هذا المجال، وآليات العمل التي حققت نجاحاً وأصبحت نموذجاً عالمياً.

ورحب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالمدير الرياضي لأكاديميات نادي برشلونة في جميع أنحاء العالم سيرجي بارخوان.

وأكد حارب حرص مجلس دبي الرياضي على استعراض التجارب الاحترافية الناجحة لأهم الأندية والأكاديميات الرياضية العالمية وتوفير الفرصة للعاملين في أندية دبي وأكاديمياتها الرياضية للقائهم والاستفادة من تجاربهم بما يسهم في تحقيق نموذج ناجح يتناسب مع أنديتنا وأكاديميتنا الكروية.

ثناء

وأثنى سيرجي بارخوان على جهود مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي في دبي وكرة القدم بشكل خاص عبر إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة المتنوعة لتطوير اللاعبين.

وناقش النجم السابق لمنتخب إسبانيا مع الحضور العديد من الموضوعات المختلفة في شأن انتقاء المواهب وكيفية صقلها والاهتمام بها وصولاً إلى الفريق الأول وأفضل الممارسات للاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الأندية وشركات كرة القدم.

كما تم في اللقاء مناقشة مجالات التعاون المستقبلية بين مجلس دبي الرياضي ونادي برشلونة لإطلاق البرامج والمبادرات لتطوير وانتقاء المواهب والمدربين، والاستفادة من التنظيم الفني في أكاديمية برشلونة، إذ يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه الملتقيات وورش العمل بشكل متسمر على مدار العام بهدف تحقيق أفضل الممارسات في إدارة الأكاديميات، وانتقاء وتطوير المواهب، والترويج لأكاديميات الأندية العالمية التي تتخذ من دبي مقر لها، وبحث مجالات التعاون مع أكاديميات أندية دبي.

وفي ختام الورشة أهدى سيرجي الأمين العام لمجلس دبي الرياضي كتاب أكاديمية برشلونة لكرة القدم في إسبانيا الذي يحمل اسم «لا ماسيا» ودرع نادي برشلونة.

ويشغل سيرجي بارخوان منصب المدير الرياضي لأكاديميات برشلونة في جميع أنحاء العالم، كما أنه يعد المسؤول الأول عن نقل المنهجية إلى المدربين في جميع الأكاديميات التي تتبع برشلونة في جميع دول العالم، كما تألق لاعباً في نادي برشلونة ومدرباً لرديف برشلونة، كما أنه درب الفريق الأول لنادي برشلونة في 3 مباريات بعد المدرب الهولندي كومان.

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