الشهد لـ «الصقور».. والدموع لـ «الحصن»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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كافأ دوري الأولى «الهواة» بطليه حتا «الإعصار» بطل المسابقة ووصيفه الإمارات إلى دوري أدنوك للمحترفين واللعب مع الكبار ليحل الفريقان مكان الظفرة ودبا الفجيرة الهابطين لدوري الدرجة الأولى، وعمت الأفراح معقل الناديين حتا والإمارات، عقب ضمان الأول التتويج رسمياً بدرع الدوري وفوزه العريض على فرسان هيسبانيا بخماسية وانتصار الإمارات على جاره الرمس 3/4 وسط فرحة عارمة انتابت عشاق الفريقين كانت كبيرة ولم تسع جماهير الناديين الصاعدين.

حزن

وفي المقابل، خيمت الأحزان على جمهور فريق دبا الحصن صاحب المركز الثالث الذي وقع في فخ الهزيمة أمام مصفوت الذي تخصص في شباك الحصن بعد أن فاز عليه ذهاباً وإياباً منتزعاً منه 6 نقاط كاملة وهي النقاط التي جعلت الفريق الحصناوي يتأخر في سلم الترتيب ليتجمد رصيده عند 64 نقطة فيما وسع الإمارات الفارق إلى أربع نقاط خلف حتا المتصدر الذي وصل إلى النقطة 74 وإذا قدر للإعصار الفوز في لقاء التتويج الأحد المقبل أمام سيتي فإنه يكون قد كسر الرقم القياسي المسجل باسم خورفكان ودبا الفجيرة بعد أن أنهيا الدوري من قبل برصيد 75 نقطة وإذا فاز الإعصار يصل إلى 77 نقطة وهو رقم يتحقق للمرة الأولى على مستوى أندية الهواة.

وكشفت الجولة 33 عن هوية الهابط الثاني وهو فريق فرسان هيسبانيا الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام حتا بنتيجة 1/5 ليترافق مع بينونة الذي هبط قبل أسبوع فيما بقى فريق سيتي مع أندية دوري الأولى إثر تعادله 3/3 أمام العروبة ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ولهيسبانيا 19 نقطة.

إهداء

بدوره أهدى نادي الإمارات تأهل فريق كرة القدم لدوري المحترفين إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي وقال يوسف البطران رئيس مجلس إدارة النادي: إن التأهل للمحترفين جاء بفضل الله أولاً وتكاتف أسرة نادي الإمارات، مشيراً إلى أن الصعود هدية لكل من شارك في الإنجاز وإلى جماهير النادي وأهالي رأس الخيمة الذين استحقوا هذه الفرحة الكبيرة، مشيداً في ذات الوقت بجهود الجهاز الفني واللاعبين طوال مشوار الموسم، مؤكداً أن التأهل تحقق بالعطاء والجهد على أرضية الملعب والدعم الكبير من الجماهير، متمنياً أن يتمكن الفريق من مواصلة نجاحاته في مشواره المقبل خلال مباريات دوري المحترفين، ووصف البطران دوري الأولى الحالي من أصعب المسابقات خصوصاً بعد إقرار مشاركة قرابة 7 محترفين بما فيهم أربعة مقيمين و3 أجانب.وقال الله يعين الفريق الهابط إلى دوري الهواة.

فرحة

كما أعرب المدرب محمد الجالبوت، مدرب الإمارات عن فرحته بصعود فريقه إلى دوري المحترفين، وقال: الإنجاز كان نتاج عمل شاق طوال الموسم ودعم من الإدارة، موضحاً أن التأهل سبقه مجهود كبير وتماسك وترابط وسط أسرة النادي، مشيراً إلى الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية الموسم، مؤكداً أن ذلك لم يزعزع ثقة الإدارة والتي وفرت كل عوامل النجاح منوهاً إلى أنه تصدى للمهمة في وقت صعب لكن استطعت أن أخرج اللاعبين من الضغوط ولابد من تحية اللاعبين الذين كانوا على قلب رجل واحد ووضعوا التأهل نصب أعينهم، وأضاف: الثقة التي وجدناها شكلت دافعاً كبيراً لنا وجعلتنا أكثر إصراراً على تحقيق أفضل النتائج والحمد لله ترجمنا هذه الثقة إلى نجاح بتحقيق هدف الصعود.

وأكد الجالبوت أن عودة النادي للمحترفين بعد موسمين فقط في دوري الأولى يعتبر شهادة تميز للإدارة التي صنعت الفريق ووفرت له الاحتياجات ودعمته بأفضل العناصر، مشيداً أيضاً بوقفة الجمهور القوية والدعم المعنوي للاعبين.

من جانبه، قال اللاعب فراس صالح لاعب الإمارات، إن موسم دوري الأولى الحالي يعتبر من أصعب المواسم وتمكنا من تحقيق حلم الجماهير وتجاوز الضغوط وقال تمكنا من إعادة نادي الإمارات إلى مكانه الطبيعي مع الكبار ومن حق الجمهور أن يفرح بهذا الإنجاز.

وعد

وفي أروقة حتا قال الدكتور عبد الله مسفر مدرب الإعصار: الفرحة أصبحت فرحتين في ديار حتا ،الأولى كانت بخطف البطاقة الأولى قبل 3 جولات على الختام ،والفرحة الثانية هي ضمان التتويج بالدرع الأحد المقبل في المشهد الختامي من الموسم، وقال: عملت مع إدارة واعية ولاعبين تحملوا ضغط الجهاز الفني طوال الفترة التي توليت فيها تدريب «الإعصار»، وقال: أعتز بالعمل مع فريق حتا وأعتقد بأن مسألة استمراريته من عدمها لن تتحدد الآن ولكن ما يهمني هو أنني أوفيت بوعدي لإدارة النادي بإعادة الإعصار من جديد إلى دوري الأضواء والشهرة ،وهذا هو الأهم وفي اعتقادي أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وكشف مسفر عن تقديمه للحارس سالم خيري لفريق حتا بعد أن زرع الثقة فيه وكان حقاً حارساً بارزاً وقدم نفسه بشكل مميز هذا الموسم، وأرشحه لجائزة أفضل حماة العرين في المسابقة وأنصح الجميع بمتابعته في المواسم القادمة مشيراً إلى أنه مكسب لكرة الإمارات إذا وجد المتابعة والاهتمام.

أحلام

كما عبر لاحج صالح لاعب دبا الحصن، عن حزن اللاعبين لضياع حلم التأهل والصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، مشيراً إلى أن الفريق لم يتمكن من تجاوز صدمة التعادل الأخير أمام مسافي فكانت النتيجة قاسية أمام مصفوت الذي قضى على آخر آمال الفريق في التشبث بأمل التأهل، منوهاً إلى أن جهود الإدارة والجهاز الفني واللاعبين ضاعت في «رمشة عين» وعلى الفريق عدم البكاء على اللبن المسكوب وإعادة المحاولة من جديد في قادم المواسم.

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