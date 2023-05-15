4 مدربين أحرزوا لقب الدوري الإماراتي في الموسم الأول

المصدر: وام

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مع مرور 15 موسما على انطلاق مسابقة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، استطاع 4 مدربين أن يحققوا لقب المسابقة في الموسم الأول لهم مع فرقهم.

ويتصدر الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني الحالي لفريق الشارقة القائمة بلقبين للدوري في الموسم الأول له مع كل من العين وشباب الأهلي.

وكان المدرب التشيكي إيفان هاسيك قاد فريق شباب الأهلي في الموسم الأول لدوري المحترفين الإماراتي 2008/2009 أول المدربين الذين سجلوا أسماءهم في تاريخ المسابقة، بعدما قاد الفريق لتحقيق اللقب للمرة الأولى في عصر الاحتراف، وفي الموسم الأول الذي قاد فيه الفريق أيضا.

وحقق الروماني أولاريو كوزمين، المدرب الحالي لفريق الشارقة، نفس الإنجاز، عندما قاد فريق العين لتحقيق أول لقب له بالمسابقة في عصر الاحتراف، وذلك في أول موسم له مع الفريق، 2011/2012.

وكرر كوزمين ذلك مع فريق شباب الأهلي، الذي تولى قيادته في يوليو 2013، ليفوز معه بلقب المسابقة في موسم 2013/2014.

وضمت القائمة أيضا الأوكراني سيرجيو ريبيروف مدرب فريق العين، والذي تولى المهمة في يونيو 2021، وحقق لقب الدوري بموسم 2021/2022.

وأصبح البرتغالي ليوناردو جارديم أحدث المنضمين للقائمة، بعدما قاد شباب الأهلي لتحقيق اللقب في الموسم المنقضي 2022/2023 وهو الأول له أيضا مع الفريق.



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