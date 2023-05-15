بالتعاون مع الوكالة الوطنية وشرطة دبي.. الهيئة العامة للرياضة تطلق حملة «أرفض المنشطات»

المصدر: وام

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أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة لمكافحة المنشطات تحت شعار "ارفض المنشطات"، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الطب الرياضي 2023 الذي انطلق السبت 13 مايو واختتمت فعالياته أمس الأحد، بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي.

وأقامت الهيئة وشركاؤها في المؤتمر جناحا خاصا للتوعية بأضرار تعاطي المنشطات وضرورة مكافحتها، لتهيئة بيئة رياضية تنافسية نظيفة خالية من المنشطات، والحفاظ على أخلاقيات الرياضة وقيمها، وتعزيز تنافسية واستدامة القطاع الرياضي ومؤسساته.

وقال سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: " تحرص الهيئة على تضافر الجهود والعمل مع شركائها لتنمية مختلف جوانب العمل الرياضي في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأطلقت الهيئة حملة "ارفض المنشطات" لتعزيز التثقيف والتوعية بالمخاطر الصحية لتعاطي المنشطات، والمساهمة في بناء مجتمع رياضي صحي، وتثقيف الرياضيين المحترفين وكافة فئات المجتمع بفوائد الرياضة النظيفة".

وأضاف: "جاءت مشاركة الهيئة في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي كشريك استراتيجي لدعم المؤتمر في إطار الاهتمام بمجال الطب الرياضي باعتباره أحد ركائز تنمية القطاع الرياضي، لتعزيز الوعي الصحي لدى الرياضيين، انسجاماً مع التوجهات الحكومية والخطط الرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة في القطاع الرياضي".

من جهتها قالت الدكتورة مي أحمد الجابر، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: "هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرياضة لرفع معدل الثقافة الطبية ولزيادة الوعي والمعرفة حول المنشطات وتشجيع الرياضة النظيفة وبناء قاعدة الرياضة النزيهة".

وأضافت: "تعكس الحملة ثقة الهيئة كذلك بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الممثل الوطني في المجال، وتؤكد ضرورة التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الرياضي".

وأشارت الجابر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات من خلال تنظيمها للعديد من الورش والندوات في سبيل منافسات رياضية خالية من المنشطات.

من ناحيتها قالت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، إن جرائم المتاجرة بالمنشطات من نوعية الجرائم الخطيرة والمقلقة، لأن الكثير من الشباب لا يدركون أضرار تلك المنشطات، لافتة إلى أن هناك حالات لشباب في أعمار صغيرة تدهورت صحتهم بسبب استخدام منتجات غير مرخصة أو معروفة ومن الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وشددت على أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون في رصد هذه الظاهرة من خلال إداراتها العامة والفرعية، حيث إن مروجي تلك المنتجات يقومون بممارسات خاطئة منها سوء التخزين والتحايل على المشترين بأساليب ملتوية لإيهامهم بأنها منشطات فعالة ومعتمدة.

وينعقد مؤتمر الإمارات للطب الرياضي بدورته الأولى، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس الرياضيين في شرطة دبي وعدد من الشركاء، حيث يجمع المؤتمر تحت مظلته خبراء من جميع أنحاء العالم لتعزيز النقاش حول محورين أساسيين وهما طب كرة القدم والرياضة النسائية.

ويهدف المؤتمر إلى توفير تجربة تعليمية شاملة ومتنوعة في مجال الطب الرياضي وعلوم الرياضة، وتأسيس منصة علمية دورية لنقل خبرات وتجارب المتخصصين في الطب الرياضي إلى المهتمين والممارسين في دولة الإمارات والمنطقة.

كما تسعى اللجنة المنظمة لتطوير المؤتمر ليكون رائداً عالمياً، وذلك بالاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتميزة لترسيخ سمعة الدولة الطيبة إقليمياً وعالمياً في مختلف مجالات القطاع الرياضي.

ويشارك في المؤتمر متخصصون في الطب الرياضي وإعادة التأهيل والتغذية وعلماء نفس وجراحون لنشر الوعي اللازم للوقاية من الإصابات الرياضية، وترسيخ مفهوم ضرورة جعل ممارسة التمارين الرياضية أسلوب حياة للتمتع بصحة جيدة، وفهم الأدلة الحالية حول تحسين أداء لاعبات الرياضة النسائية.

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