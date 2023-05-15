دبي تحتفل بإنجاز «الفرسان»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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احتفلت دبي بإنجاز «شباب الأهلي»، بالتتويج بدرع دوري المحترفين للمرة الثامنة، وعمت الفرحة أنحاء «دانة الدنيا»، وأضاء شعار «فرسان دبي» وألوانه، المواقع الأشهر في دبي، مشاركة في فرحة الإنجاز الذي حققه الأبطال، وابتهاجاً بالفوز بلقب طال انتظاره 7 سنوات، وتحديداً منذ التتويج بدرع الدوري موسم 2015 - 2016.

وظهر شعار نادي شباب الأهلي بألوانه المميزة، على الواجهات الخارجية لبرج خليفة، أطول برج في العالم في احتفالية خاصة ومميزة، كما وضعت لوحة تهنئة للنادي في «دبي فستيفال سيتي» احتفالاً بالإنجاز، واكتسى برواز دبي، وبرج العرب باللون الأحمر، وعبارات التهنئة، كما وضع على بوابات المعلومات على طرق دبي، شعار النادي احتفالاً بالأبطال، واستمرت الأفراح داخل استاد راشد بمشاركة عدد من اللاعبين مع الجماهير.

جاء ذلك تعبيراً عن الفرحة بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد لقب الدوري الثامن لشباب الأهلي في تاريخ الكرة الإماراتية، والرابع منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 - 2009، وحققه الفريق بعد مشوار صعب، وقتال شرس استمر حتى الجولة 25 قبل الأخيرة من عمر المسابقة، وهو ما زاد من روعة الانتصار والتتويج.

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