«الإعصار» بطل «الهواة» و«الصقور» إلى «المحترفين»

المصدر: متابعة - محمد فضل

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توجت الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أمس، فريق حتا رسمياً بطلاً لـ «الهواة» بفوزه على فرسان هيسبانيا 5 - 1، ووصوله إلى النقطة 74، ويتسلم الفريق درع «الهواة» الأسبوع المقبل بعد مباراته أمام سيتي، فيما حلق «صقور الإمارات» ببطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين، بفوزه الصعب على الرمس 4 - 3، ووصوله إلى النقطة 68، بالمركز الثاني، مستفيداً من تعثر منافسه على التأهل فريق دبا الحصن وخسارته من مصفوت بثلاثية، وعجلت هزيمة فرسان هيسبانيا بتأكيد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، بينما تعادل سيتي والعروبة 3 - 3، وهي النتيجة التي أبقت فريق سيتي في دوري «الأولى».

وتسيد «الإعصار» مباراته مع فرسان هيسبانيا، وأحرز الخماسية كل من أفوبي «هدفين» ومحمد خلفان، ميشيل، راشد عيسى «ركلة جزاء» وأحرز للخاسر مارلون كوستا، وفي المقابل سجل رباعية الإمارات في شباك الرمس ليثيري، دييغو، كيتا، كوستا، وأحرز للرمس أحمد خميس مدافع الإمارات بالخطأ في مرماه، وطارق لوكاس ومحمد عمران.

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