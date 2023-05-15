عبد الله الجنيبي رئيساً لاتحاد الكرة 90 يوماً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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وجّه مجلس إدارة اتحاد الكرة، في اجتماعه أمس، الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على فترة العمل التي قضاها رئيساً لاتحاد الكرة، وذلك بعد الاطلاع على الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، بعد تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة.

وأعلن محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة، أنه تقرر وفق المادة 99 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، تولى عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، مهام رئيس الاتحاد بصفته النائب الأول لرئيس المجلس، مع منحه صلاحيات الرئيس كافة، لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر «90 يوماً». وأكد المجلس استمرار العمل بالاتحاد حسب البرامج المقررة.

وأشار بن هزام إلى أنه وفق اللائحة، ستتم الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية انتخابية بعد 90 يوماً، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، على أن يتم إرسال الدعوات إلى الأندية قبل موعد الجمعية بـ60 يوماً، ولا يحق للمجلس الحالي تمديد فترة التسعين يوماً.

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