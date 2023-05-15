علي كانو لـ «البيان»: مهمتي مع النمور انتهت

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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قدم علي حسين كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء اعتذاره عن عدم إكمال المهمة خلال الموسم المقبل مع النمور، موجهاً الشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ولجماهير النمور لثقتهم ودعمهم له طوال المواسم الماضية، والتي تمكن فيها كلباء من تبوؤ مراكز متقدمة في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال كانو في تصريح لـ «البيان»: لأسباب خاصة أعلن عن اعتذار وعدم نيتي في الاستمرار، مشيراً إلى أن العمل الرياضي يحتاج إلى تفرغ تام ومتابعة مستمرة وقريبه.

وقال إن ارتباطاتي وتواجدي معظم الأوقات خارج الدولة يصعب علي التواجد المستمر في النادي، وأضاف: سأبقى محباً وداعماً لنمور كلباء من أي موقع آخر، مشيراً إلى وجود كفاءات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وعلى قدر كبير من النشاط والحيوية، وأعتقد بأن مدينة كلباء عامرة برجالها الأوفياء.

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