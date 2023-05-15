درع الـدوري يُحسم قبل الجولة الأخيرة 14 مرة

المصدر: دبي - علي شدهان

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كثيرة هي الفصول المثيرة التي غالباً ما تشهدها مباريات الدوري العام لكرة القدم في الإمارات وغيرها من دول العالم، في مقدمتها، فصل حسم الدرع، وتحديد هوية البطل المتوج به، حدث هذا 14 مرة طوال مسيرة دوري الإمارات عندما تحقق الحسم في الجولة ما قبل الأخيرة، أي قبل جولة من إسدال الستار على مشوار البطولة.

ويؤشر حسم الصراع على درع دوري الإمارات في الجولة ما قبل الأخيرة، إلى إيجابيات عدة، منها، قوة المنافسة بين كبار الفرق المشاركة في البطولة، خصوصاً تلك التي غالباً ما تكون حاضرة في دائرة التحدي، وارتفاع مؤشر المستوى الفني العام، ورغبة أكثر من طرف في الدخول في لعبة التحدي على درع الدوري، وبالتالي عدم اقتصار المنافسة على فرق بعينها.

أسماء واعدة

وفي المجمل العام، فإن تلك الإيجابيات وغيرها، تصب في مصلحة كرة القدم الإماراتية، خصوصاً على صعيد دعم المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين، أسهموا في ترجيح كفة فريقهم البطل، أو الفرق التي احتلت مراكز المقدمة في ختام مشوار الدوري، وهذا ما ظهرت بعض من ملامحه في ختام نسخة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2022، المنتهي للتو لمصلحة شباب الأهلي، ببروز عدد من اللاعبين الواعدين سواء في صفوف البطل المتوج، أو غيره من فرق مربع الأربعة الكبار.

ولأن درع موسم 2023-2022، قد تم حسمها في الجولة ما قبل الأخيرة لمصلحة شباب الأهلي، فإن مشوار الإثارة في الحسم في الجولة ما قبل الأخيرة، قد بدأ مبكراً، ومن خلال شباب الأهلي أيضاً بمسماه القديم «الأهلي»، وذلك في الجولتين 9 و17 من دوري الموسمين 1975-1974 و1976-1975 على التوالي.

مسار النصر

وسار فريق النصر على ذات المنوال، بحسم درع دوري الإمارات لمصلحته في الجولة ما قبل الأخيرة، وذلك في الجولة 17 من نسخة الدوري لموسم 1978-1977، فيما فعلها العين في الجولة 21 من نسخة الدوري لموسم 1993-1992، قبل أن يسجل الشارقة اسمه في قائمة الفرق المتوجة بدرع البطولة في الجولة ما قبل الأخيرة، وذلك في الجولة 17 من نسخة الدوري لموسم 1996-1995.

ولم يكن الوصل، بعيداً عن لعبة حسم درع دوري الإمارات في الجولة ما قبل الأخيرة، بنجاحه في معانقة الدرع في الجولة 9 من نسخة درع الدوري لموسم 1997-1996، قبل أن يعود العين مجدداً إلى لعبة الحسم في الجولة ما قبل الأخيرة، وذلك في الجولتين 13 و21 من الدوري للموسمين 1998-1997 و2003-2002 على التوالي.

تألق الوحدة

وفعلها الوحدة المتألق بوضع اسمه في قائمة الفرق الناجحة بحسم درع دوري الإمارات في الجولة ما قبل الأخيرة، وذلك في الجولتين 25 و21 من الدوري للموسمين 2005-2004 و2010-2009 على التوالي، قبل أن تظهر فرق شباب الأهلي، بمسماه القديم «الأهلي»، والعين والشارقة، مجدداً في دائرة حسم الدرع في الجولة ما قبل الأخيرة، وذلك في الجولات 25 و21 و25 من دوري المواسم 2016-2015 و2018-2017 و2019-2018 على التوالي.

حسين المنصوري، عضو لجنة الإحصاء والتوثيق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو الاتحاد العربي للإحصاء، المتخصص في مجال الإحصاء الرياضي، لفت إلى أن فوز أي فريق بدرع الدوري في الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة، غالباً ما يكتسب مذاقاً خاصاً وطعماً مميزاً لدى الفريق نفسه، والمعنيين بشؤونه المختلفة، وجماهيره، كونه يلخص حالة من التحدي لدى الفريق البطل في مقدرته على مواصلة مشوار المنافسة مع الآخرين حتى الرمق ما قبل الأخير من الدوري.

وشدد حسين المنصوري على أن احتكار شباب الأهلي والعين لحالات حسم درع دوري الإمارات لكرة القدم لمصلحتهما 8 مرات، وبواقع 4 مرات لكل منهما، دليل على قوة الفريقين، ورغبتهما الدائمة في خوض غمار التحدي في غالبية نسخ البطولة، وبما جعل الفرسان والزعيم، علامة مضيئة في تاريخ دوري الإمارات منذ انطلاقته في العام 1973 وحتى نسخته الأخيرة في 2023.

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