لابا يستعيد لقب الهداف في 25 دقيقة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتاج المهاجم التوغولى لابا كودجو 25 دقيقة فقط ليستعيد صدارة الهدافين ويحسم اللقب لصالحه للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله عليه الموسم السابق، وسجل لابا هدفين من خمسة في شباك البطائح بالجولة 26 للدوري، ليرفع رصيده إلى 28 هدفاً ويصبح هداف «المحترفين» بفارق هدف عن منافسه المباشر علي مبخوت مهاجم الجزيرة الذي كان اعتلى صدارة الهدافين بهدفه في مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بالجولة نفسها.

ورفض المهاجم التوغولى الاحتفال بهدفيه على النحو المعتاد وبدا تأثره بخسارة السباق في الدوري والكأس، ويعتبر لقب الهداف أحد مكاسب العين بالموسم ويأمل الفريق الوصول لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمنافسة على اللقب الأخير بالموسم.

أرقام

وعززت ثنائية لابا في شباك البطائح من أرقامه الرائعة مع العين في جميع البطولات منذ التعاقد معه في يونيو 2019، حيث وصل للثنائية رقم 15، والتي سجلها في شباك 11 فريقاً.

وخلال 120 مباراة مع العين بكل البطولات سجل لابا 103 أهداف، منها 86 هدفاً بالدوري أحرزها في 89 مباراة ليصبح ثالث أفضل هداف بتاريخ العين في الدوري متساوياً مع ماجد العويس الهداف السابق للفريق، كما بات ثاني لاعب بتاريخ النادي يحقق لقب هداف الدوري مرتين متتاليتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز