عمر خريبين: الجماهير لا تذكر إلا البطل

المصدر: (دبي - البيان)

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أعرب عمر خريبين، مهاجم شباب الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وقال: الدوري يختلف عن كل البطولات المحلية في أي دولة في العالم، وهو البطولة الأهم، وأنا سعيد بأول لقب دوري أتوج به في الإمارات، لأن الجماهير لا تذكر إلا البطل.وأضاف: في بداية الموسم لم نوفق بشكل كبير، وصبرنا حتى تحسن الأداء، وتغيرت النتائج، وعوضنا في النهاية، بعدما حولنا العقبات إلى دروس تعلمنا منها لنتوج بدرع الدوري.

وأشاد خريبين بعمل مدرب شباب الأهلي، البرتغالي ليوناردو جارديم، وقال: المدرب لم يقصر معنا، وتحملنا منذ البداية وحتى النهاية، وتعامل معنا بشكل جيد، حتى نجحنا في تحقيق اللقب.

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