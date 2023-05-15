إسماعيل القرقاوي: إنجاز بجهود وطنية

المصدر: (دبي -البيان)

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أعرب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، عن اعتزازه بأن تتويج شباب الأهلي بدرع دوري أدنوك للمحترفين تم بجهود المواطنين، مشيراً إلى أن شباب الأهلي كان أكثر الأندية استفادة من الجهود الوطنية، سواء على الصعيد الفني أو الإداري، ودعا جميع الأندية لمنح الفرصة لشباب الوطن لخدمة منظومة الرياضة بالدولة، وهنأ إدارة نادي شباب الأهلي بهذا الإنجاز الكبير.

وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة النادي، وخاصة من قبل معالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، وقال: النادي يؤكد دائماً أنه قلعة رياضية عريقة اعتادت حصد الإنجازات والألقاب في كرة القدم وكل الألعاب الرياضية، ووفق استراتيجية واضحة ومستقرة.

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