شباب الأهلي يعيش الفرحة الكبرى بالدرع الثامنة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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عاشت جماهير شباب الأهلي، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أفراح واحتفالات التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وألقاب فرق المراحل السنية في استاد راشد، وعاش الجميع الفرحة الكبرى بالإنجاز الذي تحقق بعد مشوار صعب.

وارتفع رصيد الفريق الأول من ألقاب الدوري إلى 8 ألقاب، نصفها في عصر الاحتراف، مواسم 2008 - 2009 و2013 - 2014 و2015 - 2016 و2022 - 2023، إلى جانب 4 ألقاب سابقة في مواسم 1974 - 1975 و1975 - 1976 و1979 - 1980 و2005 - 2006، وتتواصل الأفراح خلال الأيام المقبلة في قلعة «فرسان دبي».

وشدد اللواء طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس قطاع الألعاب الجماعية والفردية في نادي شباب الأهلي، على أن تحقيق دوري أدنوك للمحترفين، نتاج عمل جماعي يصب في مصلحة فرق،ولاعبي النادي والمنتخبات،وأكد أن النتائج المحققة في فرق مراحل كرة القدم وفي باقي الألعاب، يدل على وجود استراتيجية واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وقال: كانت هناك ضغوط على الفريق الأول للكرة، لكن سر التفوق كان في غرفة الملابس، ولم يكن جارديم مدرب الفريق، يتكلم على الفريق الآخر، ولكن يركز فقط على لاعبي شباب الأهلي، ونجح في قيادة الفريق لتجاوز عثرة البداية وصولاً إلى درع الدوري، كما أن الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه، كانت في مقدمة الأولويات، ولعبت دورها في تحقيق الانتصارات.

11 لعبة

وكشف الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، أن قطاع الألعاب الرياضية لديه 11 لعبة جماعية وفردية، وكلها حققت إنجازات وألقاباً في السنوات الماضية، وأكد أن هذا لم يأت من فراغ، ولكن ثمرة عمل منظومة متكاملة، وأغلبها متطوعين مواطنين دون مقابل، وبمساندة من الجمهور، وبالتنسيق بيننا وبين مجلس دبي الرياضي وباقي أندية دبي، وقال: من الضروري أن يعمل كل فرد في إدارة النادي المهام المطلوب منه، ووفق اختصاصه دون تدخل من الآخرين، وأن هذا من الأسباب التي تحسب لإدارة النادي، وساهمت في تحقيق إنجازات هذا الموسم.

أمنية

وتمنى سالمين خميس مدافع «فرسان دبي»، أن تكون بطولة الدوري هذا الموسم، بداية حقيقية للمزيد من الإنجازات في المستقبل، معرباً عن ثقته الدائمة بقدرة فريقه على تحقيق اللقب، لأنه فريق بطل، وقادر دائماً على المنافسة وتحقيق البطولات، في حين، توجه حسن حمزة حارس شباب الأهلي، بالشكر إلى الحارس ماجد ناصر قائد الفريق، على دعم ومساندته له طوال الموسم، ليظهر بالمستوى اللائق، ويساهم بقوة في تحقيق الفريق للقب الدوري، بينما أعرب إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي، عن سعادته بتحقيق درع الدوري الأول له مع الفريق، وقال: أنا سعيد بمساهمتي في إسعاد جماهير شباب الأهلي بهذا اللقب، وفخور بارتداء شعار شباب الأهلي، وأعد بتقديم أفضل ما لدي مستقبلاً، خاصة وأن عقدي ما يزال مستمراً مع النادي.

وكان عدد من نجوم «فرسان دبي»، اصطحبوا عائلاتهم إلى إستاد راشد للاحتفال معهم بالتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، ومنهم المدافع يوسف جابر، والذي قال: بطولة الدوري تحسب للإدارة والقائمين على كرة القدم بالنادي، وأشكر أسرتي على دعمها الدائم لي طوال مسيرتي الرياضية.

سعادة

وأعرب عدد من النجوم السابقين لشباب الأهلي، عن سعادتهم بتحقيق الفوز بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وقال محمد قاسم لاعب شباب الأهلي السابق مدير فريق النادي تحت 21 سنة: كل من في النادي كانت لديهم الثقة بأن يكونوا نجوم الدوري، وتمكن الفريق من تجاوز عثرة البداية، والظهور بمستوى قوي، ونجح في تحقيق نتائج كبيرة، رغم التأثر بالغيابات.

وأضاف: إن البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، نجح في صناعة مزيج جيد للفريق، وفي إخراج أفضل ما في اللاعبين، وأي مدرب بخلافه لم يكن قادراً على تحقيق هذا الإنجاز، خاصة وإننا في بداية الموسم وضعنا أولوية تحقيق البطولات، وفي مقدمتها دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومع تداخل المباريات، وخروجنا من بطولتي الكأس، كان لابد من زيادة التركيز على بطولة الدوري، وبالتالي كانت المباراة المفصلية أمام الجزيرة، عندما نجحنا في العودة بالنتيجة، وتحويل التأخر بهدفين إلى فوز.

وقال حسن علي إبراهيم لاعب شباب الأهلي السابق: لاعبو شباب الأهلي، قدموا أفضل ما لديهم في كل المباريات، مع تركيز الجهاز الفني على المواطنين، ولم يقصر أحد من إدارة النادي، ومنحوا اللاعبين الثقة، وفي مقدمتهم يحيى الغساني أفضل لاعب مواطن من وجهة نظري وكل من في شباب الأهلي يكمل بعضه البعض.

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