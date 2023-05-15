سعيد ومحمد خليفة سليمان: لقب صعب

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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أعرب سعيد ومحمد نجلا معالي خليفة سعيد سليمان عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عن سعادتهما بتحقيق شباب الأهلي، لدرع الدوري للمرة الثامنة.

وقال سعيد خليفة سليمان: حصلنا على لقب نسخة صعبة من دوري المحترفين، في ظل تنافس أكثر من ناد على الدرع حتى الجولة قبل الأخيرة، وهو الأمر الذي يزيد من سعادتنا باللقب، وأشكر اللاعبين الذين ضحوا بالكثير، وتحدوا ظروف الإصابات لإسعادنا بهذه البطولة، فيما قال شقيقه محمد: نتمنى أن يكون درع دوري هذا الموسم، انطلاقة نحو المزيد من البطولات والألقاب في المواسم المقبلة، لأن شباب الأهلي ناد كبير، ولا يتوقف طموحه عن الإنجازات، ونتطلع إلى أن يكون دوري أبطال آسيا محطتنا التالية على منصة البطولات.

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