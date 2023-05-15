مهدي علي: البطولة تحققت في توقيت جيد

المصدر: (دبي - البيان)

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بارك مهدي علي مدرب المنتخب الوطني وشباب الأهلي السابق، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، رعاه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي، التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وزيادة غلة الفريق إلى 8 ألقاب في تاريخ الدوري.

وقال: بطولة الدوري جاءت في توقيت جيد ومهم، ونال الفريق لقباً صعباً ومستحقاً، في ظل التنافس والتقارب الكبير بين العديد من الفرق، حتى الجولة قبل الأخيرة، ويحسب لشباب الأهلي والإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري هذا الإنجاز. وأضاف: التنافس على درع الدوري كان كبيراً، وسعداء بتحقيق اللقب بعد منافسة قوية، وأبارك للجماهيراللقب المستحق، وأي بطولة هي نتاج عمل مشترك ومتكامل بين الجميع، وخاصة الدوري، لأنه بطولة تحتاج إلى نفس طويل.

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