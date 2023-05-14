عجمان يضم التونسي نادر الغندري

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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نجح نادي عجمان في ضم المحترف الدولي التونسي نادر الغندري كلاعب حر، بعد انتهاء تعاقده مع الأفريقي التونسي، بديلاً للدولي السلوفيني ميرال الذي انتهى مشواره مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويمتد العقد بين عجمان والغندري موسمين، ويجيد الغندري اللعب في مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، كما يعتبر من أصحاب النزعة الهجومية زيادة على مهامه الدفاعية، وشارك أساسياً مع منتخب بلاده في مونديال 2022.

وسبق للغندري «27 عاماً»، والمولود في فرنسا اللعب في دوريات فرنسا وبلغاريا وبلجيكا، بالإضافة إلى الأفريقي التونسي، وارتدى شعار منتخب بلاده منذ عام 2015 مع المنتخب الأولمبي وانضم للمنتخب الأول في 2019، كما سجل هدفاً في مرمى فرنسا في مونديال 2022 وألغاه حكم المباراة.

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