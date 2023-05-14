وليد الحوسني: موسم ناجح فنياً وجماهيرياً

المصدر: دبي - ياسر قاسم ــ تصوير سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، نجاح الموسم الكروي 2022 - 2023 على المستويين الفني والحضور الجماهيري، مشيراً إلى أن النجاح تجسد في الاستحقاقات التي تم تنظيمها وعلى رأسها دوري أدنوك للمحترفين، كما يتبقى ختام آخر المسابقات وهي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأوضح الحوسني أن المؤشرات الفنية والبيانات الرقمية لدوري أدنوك للمحترفين أثبتت تميز المسابقة هذا الموسم، كما أن الحضور الجماهيري كان متميزاً، ووعد بصدور بيانات دقيقة عن الحضور الجماهيري في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الحوسني إلى أن تجربة المحترف الأجنبي الخامس سوف تخضع للدراسة الفنية بعد انقضاء موسم عليها وستكون الدراسة والنقاش من قبل اللجنة الفنية، وقال: من وجهة نظر شخصية يمكن القول إن الأجنبي الخامس أسهم في ارتفاع المستوى الفني للفرق والتنافس كان قوياً وكان لزيادة عدد اللاعبين الأجانب أثرها الإيجابي في تقليل الفروق بين الفرق ورغم ذلك لا يمكن القطع بأن التجربة ناجحة بنسبة 100% وسوف نقوم بدراستها من الناحية الفنية ومتى ما ظهرت أفكار جديدة سيتم طرحها للتشاور مع الأندية.

بداية

وتحدث المدير التنفيذي لرابطة المحترفين عن الاستعدادات للموسم الجديد قائلاً: بخصوص بداية الموسم الجديد، قامت اللجنة الفنية بعقد ورشة عمل مع الأندية واقترحت فيها بعض المواعيد التي لم تعلن بشكل رسمي ولكن وفقاً للنظرة العامة للجنة الفنية ستكون البداية في أغسطس المقبل، وفي الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن الموعد بشكل رسمي.

وأضاف: التحديات تواجه رابطة المحترفين في كل موسم، ولا سيما في ظل المشاركات الخارجية الكثيرة على الصعيد الآسيوي أو «فيفا داي» وهذا العام ستكون هناك بطولة كأس آسيا وبطولات الأندية الآسيوية التي تغير موعدها من شهر فبراير إلى أغسطس بالتزامن مع انطلاقة الموسم وهذا يؤثر في البرمجة وأيضاً البطولات الأخرى مثل العربية، وكل هذه الأجندة تضعها رابطة المحترفين في حساباتها عند التعامل مع برمجة الموسم الجديد ولدينا ضوابط ومبادئ نحاول المحافظة عليها، بمعنى وضع المباريات في مواعيد مناسبة لجمهورنا ونقلل عمليات التوقف مثل «فيفا داي» إذ يمكن تنظيم بطولات أخرى في فترات التوقف مثل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ونتمنى تغطية كل هذه الجوانب.

التمثيل الآسيوي

وأوضح الحوسني أن التمثيل في دوري أبطال آسيا سيكون بطل الدوري الموسم الحالي والموسم الماضي وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة وهي فرق العين وشباب الأهلي والشارقة، متمنياً التوفيق لهم في المهمة القارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز