حتا بطل الهواة والصقور يحلق للأضواء وهيسبانا يهبط للثانية

المصدر: متابعة – محمد فضل

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حسمت الجولة 33 من دوري الهواة الأمور تماماً بعد ضمان الإعصار الحتاوي بطل دوري الدرجة الأولى التتويج رسمياً بدرع الهواة بعد فوزه العريض على فرسان هيسبانيا بنتيجة 5/1 ، بعد مباراة تسيدها فريق الإعصار الذي سيتوج بدرع الهواة الأسبوع المقبل أمام سيتي، وأحرز خماسية الاعصار كل من افوبي " هدفين " ومحمد خلفان ، ميشيل ، راشد عيسى " ركلة جزاء " واحرز يتيمة الخاسر مارلون كوستا ليصل حتا برصيده الى 74 نقطة وعجلت الهزيمة بهبوط هيسبانيا لدوري الثانية .

وتمكن الامارات من خطف بطاقة الصعود الثانية بعد فوزه الصعب على الرمس بنتيجة 4/3 ، تبادل في احرازها كل من ليثيري ، دييغو ، كيتا ، كوستا وأحرز ثلاثية الرمس كل من أحمد خميس مدافع الإمارات بالخطأ في مرماه وطارق لوكاس ومحمد عمران ليرفع الصقور رصيده الى 68 نقطة ويستغل هزيمة دبا الحصن المفاجأة أمام مصفوت بثلاثية نظيفة احرز اهداف القناصة كل من إبراهيم خميس واليسون وميلاري صلاح الدين وتعادل سيتي والعروبة بنتيجة 3/3 وهى النتيجة التي أبقت فريق سيتي في دوري الأولى وعجلت بهبوط فرسان هيسبانا الخاسر أمام حتا .

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