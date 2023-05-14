الجنيبي رئيساً مؤقتاً لاتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: دبي-إيهاب زهدي

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وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي في اجتماعه اليوم، الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على فترة العمل التي قضاها رئيساً لاتحاد الكرة، وذلك بعد الاطلاع على الاستقالة التي تقدم بها من منصبه.

وأعلن محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أنه تقرر وفق المادة 99 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، أن يتولى عبد الله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، مسؤولية رئاسة الاتحاد بصفته النائب الأول لرئيس المجلس.

وأشار إلى أنه وفق اللائحة سيتم الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية انتخابية بعد 90 يوماً، لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد، على أن يتم إرسال الدعوات إلى الأندية الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية ب60 يوماً، ولا يحق للمجلس الحالي تمديد فترة التسعين يوماً.

,عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعاً في مقره بدبي بحضور نائبي الرئيس والأعضاء ، حيث تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال أبرزها الاستقالة التي تقدم بها الشيخ راشد بن حميد النعيمي من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد بعد تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ، متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة .

واستناداً إلى المادة 99 من النظام الأساسي لاتحاد الإمارات كرة القدم اعتمد مجلس الإدارة تولي النائب الأول لرئيس الاتحاد مهام رئيس الاتحاد ومنحه كافة الصلاحيات الممنوحة للرئيس ، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشـهر .

وأكد مجلس الإدارة استمرار العمل في الاتحاد حسب البرامج المقررة .

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