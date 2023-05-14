علي كانو لـ «البيان»: أعلن اعتذاري عن إكمال المهمة مع نمور كلباء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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قدم علي حسين كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء اعتذاره عن إكمال المهمة خلال الموسم المقبل مع النمور موجهاً الشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي ولجماهير النمور لثقتهم ودعمهم له طوال المواسم الماضية والتي تمكن فيها كلباء من تبوؤ مراكز متقدمة في دوري أدنوك للمحترفين

وقال كانو في تصريح لـ «البيان» لأسباب خاصة أعلن عن اعتذار وعدم نيتي في الاستمرار مشيراً إلى أن العمل الرياضي يحتاج إلى تفرغ تام ومتابعة مستمرة .

وقال نسبة لارتباطاتي وتواجدي معظم الأوقات خارج الدولة مما يصعب علي التواجد المستمر في النادي، وقال سأبقى محباً وداعماً لنمور كلباء من أي موقع آخر مشيراً إلى وجود كفاءات شبابية قادرة على تحمل المسؤولية وعلى قدر كبير من النشاط والحيوية وأعتقد بأن مدينة كلباء عامرة برجالها الأوفياء.

الجدير بالذكر أن البيان كان قد انفرد بنشر خبر اعتذار علي كانو خلال شهر مارس الماضي.

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