شكر وتقدير

المصدر: تصوير: سالم خميس

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رفعت جماهير شباب الأهلي «تيفو» يحتوي على صور، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس النادي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية نائب رئيس النادي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، عرفاناً وتقديراً لدورهم في الإنجازات التي حققها شباب الأهلي، وآخرها التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022 - 2023.

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