حتا يبحث عن نقطة التتويج أمام فرسان هيسبانيا

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تقام في السادسة وعشر دقائق مساء غد 4 مباريات ضمن الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويلعب حتا مع فرسان هيسبانيا، والرمس مع الإمارات، ودبا الحصن مع مصفوت.

والعروبة مع سيتي، وتحفل المباريات الأربع بطموحات مختلفة، ويبحث «الإعصار» المتأهل الأول لدوري المحترفين على نقطة واحدة على أقل تقدير في مباراته مع فريق هيسبانيا لضمان التتويج بدرع «الهواة»، فيما يأمل فرسان هيسبانيا في نيل العلامة الكاملة لتأمين بقائه مع أندية «الأولى» وللفريق 19 نقطة.

ويلتقي «صقور الإمارات»، الوصيف برصيد 65 نقطة، مع مضيفه الرمس بطموح حسم بطاقة التأهل الثانية بالفوز على منافسه وخسارة دبا الحصن، الثالث برصيد 64 نقطة، أمام مصفوت، ويأمل دبا الحصن تجنب الهزيمة أو التعادل للإبقاء على حظوظ فريقه قائمة حتى الجولة الأخيرة من الدوري، ويلعب العروبة العاشر برصيد 38 نقطة، مع سيتي، الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

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