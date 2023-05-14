الوحدة إلى المغرب الثلاثاء لمواجهة الجيش الملكي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على متن طائرة خاصة، بعد غد إلى المغرب استعداداً لمواجهة فريق الجيش الملكي في ذهاب الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ويسعى الوحدة للتأهل إلى نهائيات البطولة التي تقام في السعودية،يوليو المقبل، والإنضمام للمجموعة الرابعة التي تضم الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت.

وأكد الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة صعوبة مباراة الجيش، وقال: نسعى للعودة بنتيجة إيجابية قبل مباراة العودة 24 الجاري.

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