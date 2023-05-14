الكرة المصرية «سوبر» في ملاعب الإمارات

المصدر: دبي- سارة عبدالباقي

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أكدت الإمارات قدراتها التنظيمية الكبيرة من خلال استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية على مدار السنوات الأخيرة، ومن بينها بطولة السوبر لثلاث دول، وهي مصر والسودان والأرجنتين، وخرجت جميعها بشكل مميز وسط حضور جماهيري كبير وغير مسبوق، وهو خير دليل على ترسيخ ريادة الإمارات والتأكيد على نهجها المميز.

ويؤكد أنها أصبحت الوجهة الرائدة عالمياً في احتضان أهم وأكبر الأحداث الرياضية، لما تتمتع به من خبرات تنظيمية كبيرة، وبنية تحتية وملاعب متطورة، وفنادق على أعلى مستوى.

وتأتي استضافة الإمارات لعدة نسخ من كأس السوبر المصري، لما يحمله من قيمة كبيرة من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، الأمر الذي يدعم العلاقات التاريخية بين الإمارات ومصر، ويعزز خطط العمل ومساعي التطوير المستمرة للحركة الرياضية في البلدين.

استضافة

وأسهم النجاح الكبير الذي حققته استضافة الإمارات لأكثر من نسخة للسوبر المصري، في أن تصبح الوجهة المفضلة للبطولة المصرية، التي مثلت أطول سلسلة مباريات استضافتها الدولة منذ 2015 وحتى العام الجاري، ويستمر إقامتها على أرض «زايد الخير» لخمس سنوات مقبلة.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد المصري لكرة القدم، وتشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.

أقيمت أول مباراة للسوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات باستاد هزاع بن زايد في أكتوبر 2015، وفاز الأهلي 3-2، واحتضن استاد محمد بن زايد السوبر الثاني خلال

فبراير 2017 وفاز الزمالك 3-1 بركلات الترجيح، وفي يناير 2018 استضاف استاد هزاع بن زايد السوبر الثالث بين الأهلي والمصري عام 2018، وفاز الأهلي بهدف، وفي فبراير 2020، استضاف ملعب محمد بن زايد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، وفاز «الأبيض» 4-3 بركلات الترجيح.

وفي أكتوبر 2022، أقيمت المباراة للمرة الرابعة بين الزمالك والأهلي في أكتوبر 2022، على استاد هزاع بن زايد بالعين، وفاز الأهلي بهدفين نظيفين، ضمن أجواء احتفالية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وأقيمت آخر نسخة على أرض الإمارات قبل أيام وكان طرفاها فريقي الأهلي وبيراميدز، وفاز الأهلي بهدف دون رد أحرزه لاعبه المتألق علي معلول.

وكانت ملاعب الإمارات قد استضافت أيضاً كأس السوبر السوداني بين القطبين الهلال والمريخ، في نوفمبر 2018، وفاز الهلال 1/‏‏2، فيما أقيمت أول قمة تاريخية لكأس السوبر الأرجنتيني، جمعت بين بوكا جونيورز وراسينج كلوب في يناير 2023، وفاز الأخير 1/‏‏2، وذلك ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية تمت مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مدتها 4 سنوات بداية من العام الجاري.

مشاركة

من جانبه، أعلن عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة السوبر المصري في أبوظبي بحلة جديدة بداية من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، من خلال مشاركة 4 فرق مصرية، مؤكداً أن القرار يأتي في ظل استمرار الشراكة المميزة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال العواني: المشهد في لقاء السوبر الأخير بين الأهلي وبيراميدز كان مميزاً للغاية، وكذلك الجماهير في المدرجات، شراكتنا مع الأشقاء في مصر مستمرة، ولدينا حرص كبير على استمرارها في السنوات المقبلة بعد هذه النجاحات المتتالية.

وأشار العواني إلى أنه تم تقديم مقترح بتغيير شكل البطولة ومشاركة 4 أندية، لاسيما أن الحدث كبير ويجب أن يكون متجدداً بشكل مستمر لاستمرارية نجاحه.

إنجازات

بدوره، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، أن استضافة دولة الإمارات لبطولة السوبر تمثل إضافة كبيرة.

مشيداً بالإنجازات التي تتحقق من المنظومة الرياضية بدولة الإمارات خاصة على مستوى كرة القدم، وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أن كرة القدم دائماً وعلى مدار التاريخ ستظل لها دوراً كبيراً في التقارب بين الشعوب وتعميق أواصر المحبة والتعاون بين الجميع وخاصة الأشقاء.

من ناحيته، قال سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشن» الراعي الرئيسي للكرة المصرية، أن البطولة ستقام في الإمارات لمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة، بمقترح جديد سيتم تطبيقه بداية من النسخة المقبلة.

حيث ستقام المسابقة بمشاركة 4 أندية، لمدة أسبوع في أبوظبي، مؤكداً أن هناك فكرة جديدة تتم مناقشتها مع مجلس أبوظبي الرياضي، وهي إقامة نسخة أخرى إضافية تقام الأولى في أكتوبر من كل عام، والثانية في ديسمبر أو يناير.

2020

أقيمت جميع النسخ الماضية بين بطلي الدوري والكأس، أو وصيف الكأس أمام بطل الدوري، حال كان بطل المسابقتين فريق واحد، لكن بداية من النسخة المقبلة سيشارك بطل الدوري وبطل الكأس وأصحاب المركز الثاني في كلتا المسابقتين أو بطل كأس الرابطة المصرية بدلاً من وصيف الكأس، وهو نظام يشبه الذي تم تطبيقه في كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020.

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