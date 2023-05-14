دينايير: سعادة الجماهير جائزتنا الكبرى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توجّه مدافع شباب الأهلي البلجيكي جايسون دينايير، بالشكر إلى جماهير شباب الأهلي على مساندتهم الدائمة للفريق طوال مباريات الدوري هذا الموسم، وأكد سعادته بفرحة الجماهير بالتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، واعتبرها الجائزة الكبرى التي يحصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم.

تتويج

وقال: إنه وزملاءه كانوا حريصين على بذل قصارى جهدهم، من أجل الفوز للتتويج باللقب، وإسعاد الجماهير التي لم تتخلَّ عن الفريق طيلة مباريات الدوري، والتي لم تكن الأمور فيها سهلة على الإطلاق، في ظل صراع شرس من المتنافسين، وتعادل الفرص من الجميع في أغلب جولات البطولة، وحتى الجولة قبل الأخيرة عندما حسم شباب الأهلي اللقب.

احترافية

وشدد مدافع شباب الأهلي، على أن جميع اللاعبين قدموا مستويات جيدة في مباريات الدوري، وقاتلوا من أجل التتويج باللقب، ولم يقصر أي أحد، والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بذل أقصى ما لديه من جهد لتحضير وتجهيز اللاعبين في جميع المباريات، كما أن إدارة النادي تعاملت باحترافية كبيرة.

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