الغساني: شباب الأهلي لا يشبع من الألقاب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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واصل يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، احتفالاته بتتويج فريقه بدرع دوري أدنوك للمحترفين، خاصة بعدما أشاد به جميع خبراء الكرة في الدولة، واعتبروه أفضل لاعب مواطن هذا الموسم، بعد مساهماته الفعالة، والتي قادت «فرسان دبي» إلى منصة التتويج.

واعتبر اللاعب أن تلك الإشادة التي حصل عليها، يرجع الفضل فيها إلى إدارة النادي والجهاز الفني، ومساندة ودعم زملائه اللاعبين والجمهور، مؤكداً أن سعادته بتحقيق اللقب، أهم من الإشادة التي حصل عليها في نهاية الموسم، لأن هدفه دائماً مساعدة شباب الأهلي على تحقيق الانتصارات، في إطار روح العائلة الواحدة التي توحد الجميع في شباب الأهلي نحو هدف واحد.

وأشار الغساني، إلى أن أبرز الصعوبات التي واجهها لاعبو شباب الأهلي هذا الموسم، كانت ضغوط التقليل من قدرة الفريق على الوصول إلى منصة تتويج الدوري في بداية الموسم، واستبعاد الكثيرين للفريق من الترشيحات تماماً، وهو الأمر الذي زاد بعد الخسارة من بني ياس في الجولة 12 للدوري.

وأوضح أن لاعبي شباب الأهلي، اعتبروا هذا الأمر تحدياً خاصاً لهم، وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم داخل أرض الملعب، لتحقيق الانتصار تلو الآخر، وحتى التتويج باللقب.

وأكد أن الجميع في شباب الأهلي، كان يشعر بثقل المسؤولية، وعمل الجميع في صمت وتكاتف وبرغبة حقيقة في إسعاد جمهور «الفرسان» الذي ساندنا في كل وقت ومكان.

وقال إن اللاعبين حرصوا على عدم شعور أي شخص بحجم الضغوط التي يتعرضون لها، وتعاهدوا على تجاوز كل الصعوبات بعزيمة وإصرار، وأكدوا على أرض الواقع، أن شباب الأهلي، فريق بطل لا يكتفي من الانتصارات أو البطولات، ووعد جمهور شباب الأهلي بالمزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة.

يذكر أن، يحيى الغساني، ظهر بقوة في دوري المحترفين مع ناديه السابق الوحدة في موسم 2018-2019، عندما شارك في 11 مباراة، وأحرز هدفين، ثم شارك في موسم 2019-2020، وسجل هدفاً واحداً في 16 مباراة، وهو الموسم الذي تم إلغاؤه بعد مرور 19 جولة بسبب فيروس كورونا، وشارك في 17 مباراة وسجل 4 أهداف في موسم 2020-2021.

وهو الموسم الذي شهد انتقاله من الوحدة إلى شباب الأهلي في الانتقالات الشتوية خلال يناير 2021، وفي الموسم الماضي، شارك في 17 مباراة مع «فرسان دبي»، وأحرز هدفين، ليصل إلى تقديم أفضل عروضه ومستوياته في الموسم الجاري، ويلعب دوراً محورياً مهماً في حسم درع الدوري لشباب الأهلي.

أرقام

5 بات دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به شباب الأهلي للمرة الثامنة، هو لقب الدوري الخامس الذي ينجح البرتغالي ليوناردو جارديم، في الحصول عليه خلال مسيرته التدريبية، بعد قيادته لنادي بيرامار للفوز بالدوري البرتغالي للدرجة الثانية موسم 2009-2010.

ولنادي أولمبياكوس للفوز بالدوري اليوناني موسم 2012-2013، ولنادي موناكو للفوز بالدوري الفرنسي موسم 2016-2017، ولنادي الهلال للفوز بالدوري السعودي موسم 2021-2022.

23 امتدت انتصارات شباب الأهلي هذا الموسم، لتشهد تغييراً في تصنيف النادي آسيوياً، بصعوده 3 مراكز ليحتل الترتيب 23 في تصنيف الأندية الآسيوية الصادر الأسبوع الماضي، من موقع «فوتبول داتا باس»، بعدد نقاط 1486 نقطة، فيما يتصدر الهلال السعودي التصنيف برصيد 1678 نقطة.

28 عادل شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، بجمع 28 نقطة، عدد النقاط الأفضل التي حصدها خارج ملعبه في تاريخ النسخ الأربع التي توج بها منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، إذ سبق وجمع نفس النقاط في موسم 2015-2016.

بينما كان الرصيد الأكبر خارج ملعبه، في موسم 2013-2014، وجمع وقتها 30 نقطة، والموسم الأقل في 2008-2009، وجمع 26 نقطة.

35 امتلك شباب الأهلي، أقوى خط هجوم خارج أرضه في تاريخ ألقابه الأربعة بدوري المحترفين، في موسم 2015-2016، بتسجيله 35 هدفاً، وتساوت النسخ الثلاث الأخرى التي توج فيها الفريق بطلاً بتسجيل 27 هدفاً، بينما تعادلت القوة الدفاعية للفريق خارج أرضه في موسمي 2015-2016 و2013-2014، بتلقي 13 هدفاً، وتلاهما الموسم الحالي بتلقي 14 هدفاً، ثم موسم 2008-2009، بتلقي 16 هدفاً.

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