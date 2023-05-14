ماجد ناصر: عوّضنا درعنا المفقود في زمن «كورونا»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بات ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي، أكبر الفائزين سناً بالدوري الإماراتي لكرة القدم على مدار تاريخ البطولة، بعدما قاد فريقه وهو في سن تجاوز 39 عاماً، بعدما ساهم في حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري 2022-2023، ليؤكد «قلب الأسد» القول بأن العمر بالنسبة للرياضي بشكل عام، ولاعب كرة قدم، مجرد رقم، وأن مقياس توقف أو استمرار لاعب كرة القدم في الملاعب، هو حجم العطاء، وقدرته على الظهور بنفس المستوى الفني.

وقال : مررنا بمراحل صعبة في بداية الموسم، ولكننا اجتزناها بتكاتفنا وروح العائلة داخل وخارج الملعب، ونجحنا في تنفيذ وعدنا في بداية الموسم بتحقيق الدوري.

والذي يختلف هذا الموسم كثيراً عن الألقاب السابقة، لصعوبة المنافسة مع أكثر من نادٍ حتى الجولة قبل الأخيرة، إلى جانب أنه جاء بعد غياب طويل عن منصة تتويج البطولة، وعوضنا بلقب هذا الموسم، الدرع المفقود والذي كان قريباً منا، وحرمنا منه فيروس كورونا في الموسم الملغى 2019 ــــــــ 2020».

وكشف ماجد ناصر، أن بقاء إسماعيل مطر قائد الوحدة، في الملاعب، وقدرته العالية على العطاء وهو في عمر 40 سنة، يعطيه الحافز للاستمرار والتحدي، وقال:

+«أنا سعيد بأنني أصبحت أكبر اللاعبين الذين حققوا درع الدوري سناً، وأنني ما زلت قادراً على العطاء في الملاعب، وأتمنى الاستمرار لأطوال فترة ممكنة، ومن وجهة نظري، الخبرة في كرة القدم مطلوبة، ولا تقل أهمية عن الدور الذي يمكن للعناصر الشابة القيام به في أي فريق».

حافز

وأردف قائلاً: «لقب الدوري سيكون حافزاً مهماً للفريق لخوض الموسم المقبل، بطموح زيادة غلة البطولات، وسندخله بهدف العودة إلى منصات التتويج في كافة البطولات، وموعدنا في دوري أبطال آسيا حيث نسعي للوصول إلى أبعد مدى في البطولة بعد الحصول على راحة قصيرة عقب هذا الموسم الصعب».

واختتم ماجد ناصر: «أهدي اللقب إلى إدارة شباب الأهلي، وجماهيره، وعائلتي، وخاصة زوجتي وأولادي، وأشكر زملائي على جهودهم طوال الموسم حتى تحقق هذا الإنجاز، والذي نعد جمهورنا بأن يكون البداية إلى المزيد من الألقاب في المواسم المقبلة، لأن شباب الأهلي، نادٍ كبير، ولا يدخل أي بطولة إلا للمنافسة على الألقاب».

وتجدر الإشارة إلى أن ماجد ناصر، انتقل إلى شباب الأهلي قادماً من الوصل في أكتوبر 2012، وحقق مع الفريق كأس صاحب السمو رئيس الدولة مواسم 2012 - 2013 و2018 - 2019 و2020 ــــــ 2021، وكأس السوبر 2012 - 2013 و2014 - 2015 و 2016 ـــــــ 2017 و2020 ـــــ 2021، ودوري المحترفين مواسم 2013 - 2014 و2015 - 2016 و2022 - 2023، وكأس المحترفين 2013 - 2014 و2016 - 2017 و2018 - 2019 و2020 ـــــ 2021، وكأس السوبر الإماراتي المغربي 2016.

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