عبدالمجيد حسين: اللاعبون المواطنون وراء التتويج

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالمجيد حسين، عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن «فرسان دبي» حققوا درع أفضل نسخ دوري المحترفين.

وقال: دوري المحترفين هذا الموسم من أفضل نسخ البطولة في تاريخ الاحتراف، وظهرت العديد من الإيجابيات، منها استمرار المنافسة بين أكثر من فريق حتى الجولات الأخيرة، إلى جانب اعتماد شباب الأهلي على عدد كبير من اللاعبين المواطنين، وهو ما أسهم في استمرار الفريق في المنافسة طوال الموسم، والوصول إلى منصة التتويج في نهاية الأمر.

وقال: لعب الجهاز الفني بقيادة جارديم بشكل جيد، وخاصة خلال فترة التوقفات، وقامت إدارة الفريق بدور كبير، مع دعم ومساندة إدارة النادي، والجميع في الحقيقة أسهم بما تحقق من إنجاز، مع وقفة الجماهير الداعمة للفريق في الموسم.

وعن التعادل مع النصر والوصل في الجولتين الأخيرتين، قال: نتيجة المباراتين أخرت التتويج، لكنها أكدت مدى جمال وقوة الدوري هذا الموسم.

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