خالد الكعبي: نعيش فرحة خاصة جاءت بعد صعوبات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد خالد الكعبي إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين، له مذاق خاص، لأنه جاء بعد معاناة وصعوبات كثيرة.

ولذا كان الصعود إلى منصة التتويج أمام عجمان في الجولة الأخيرة للدوري، له فرحة وسعادة مختلفة.وقال: يزيد من أهمية وفرحة الفوز باللقب ، الصعوبات التي مر بها شباب الأهلي، وتعثرنا في بداية الموسم ، والتنافس القوي مع أكثر من نادٍ وحتى الجولة قبل الأخيرة، واشتياقنا الطويل للتتويج باللقب المهم، لله ختى حققنابالبطولة الثامنة.

وعن أصعب اللحظات ، قال : هي خسارتنا من بني ياس في الجولة 12 للدوري بنتيجة 1 - 2، لأنها كانت على ملعبنا، وفي توقيت صعب، ولكننا تجاوزنا الأمر، ونجح الفريق في تجنب الخسارة طوال الجولات التالية، ووصلنا إلى منصة التتويج، انحقق لقب أصعب وأقوى البطولات.

وأضاف : شباب الأهلي نادٍ كبير، ودائماً ما يحقق البطولات، وأتمنى في المواسم المقبلة، زيادة غلة الفريق من الإنجازات، وفي مقدمتها درع الدوري، لأنها البطولة الأقوى، ونشكر كل من ساندنا طوال الموسم الحالي والمواسم السابقة.

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