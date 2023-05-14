منصور بن محمد يتوج شباب الأهلي بدرع «المحترفين»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، إيهاب زهدي ووام

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تقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس نادي شباب الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، بمناسبة تتويج النادي بلقب بطل دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022 - 2023، والحصول على اللقب الثامن في تاريخ البطولة.

منصور بن محمد خلال تتويج شباب الأهلي بحضور محمد بن راشد بن محمد وأحمد الفلاسي ومطر الطاير وعبد الله الجنيبي وعبد الكريم المصعبي | تصوير: خليفه عيسى



اهتمام

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ودعمه المتواصل لنادي شباب الأهلي، جعل النادي في الصدارة دائماً، ما ساهم بجعله يرفد المنتخبات الوطنية بلاعبين دوليين، يسهمون بصنع إنجازات الكرة الإماراتية. وقدم سموه التهنئة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، واللاعبين والجهاز الفني والإداري وجمهور الفريق.



وثمّن سموه الجهود التي تبذلها كافة الهيئات والمؤسسات والاتحادات والأندية الرياضية في الدولة، واللجان العاملة فيها، على الجهود التي بذلت لكي يخرج الموسم الرياضي بهذا المستوى المتميز.



وقال سمو رئيس مجلس دبي الرياضي: إن الإنجاز الذي حققه فريق نادي شباب الأهلي، هو نتاج عمل جماعي من مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين، مرده حسن التخطيط ووضوح الرؤية والهدف، ما أسهم في الحصول على اللقب، مشيراً سموه إلى ضرورة مواصلة الجهود والتدريب والاستعداد للموسم المقبل، لتحقيق نتائج مشرفة في المنافسات المقبلة.



تتويج

وتوج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس فريق نادي شباب الأهلي بطلاً لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لموسم 2022 - 2023، وذلك عقب مباراة شباب الأهلي أمام ضيفه عجمان أمس، باستاد راشد بنادي شباب الأهلي، في ختام الجولة 26 الأخيرة للدوري، والتي انتهت بفوز «فرسان دبي» 1 - 0، وسجل الهدف إيغور جيسوس في الدقيقة 49، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة 64، ثم عاد وألغاها، لوجود لمسة يد على حارب عبد الله بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR»، وألغى الحكم هدفاً سجله إيغور جيسوس، في الدقيقة 84، بعد العودة إلى «VAR»، لوجود لمسة يد على إيغور، كما تم طرد وليد أزارو لاعب عجمان، بالبطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.



مراسم

وجرت مراسم تتويج شباب الأهلي بدرع الدوري، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وعبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات. وحسم شباب الأهلي مسبقاً الفوز بدرع البطولة منذ الجولة 25، بالفوز على مضيفه بني ياس 2 - 1، وهو اللقب الثامن في تاريخ النادي، بعد التتويج مواسم 1974 - 1975، 1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 - 2006، 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2015 - 2016.



شكر

وأعرب اللاعبون وطاقما الفريق الفني والإداري، عن شكرهم وتقديرهم لحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الاحتفال بالتتويج، مؤكدين أن عبارات التشجيع التي تلقوها من سموه، تعد حافزاً كبيراً لمواصلة تقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات، معاهدين سموه على مضاعفة الجهد والارتقاء بأدائهم، بما يحقق طموحات القيادة الحكيمة، وجماهير كرة الإمارات. كما أكدوا أن حضور سموه مراسم تتويج الفريق بالبطولة، يعكس الدعم اللامحدود من سموه لقطاع الرياضة بدبي بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، ما ساهم في التطور الذي يشهده قطاع الرياضة، والسعي في ظل القيادة الرشيدة إلى نقلها إلى آفاق أكثر إشراقاً وتطوراً.





حمدون: سعادة بعد غياب

أعرب محمد أحمد حمدون مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، عن سعادته بتحقيق فريقه لدرع دوري أدنوك للمحترفين، وقال: حققنا بطولة مهمة وقوية، وجاءت بعد غياب مواسم طويلة سعينا فيها للفوز بالدوري، وحققنا خلالها العديد من البطولات في مسابقات أخرى، إلا أن درع الدوري تبقى من أهم البطولات. وأشاد بجهود العاملين في المراحل السنية بنادي شباب الأهلي، وقال: المراحل السنية، الرافد الأول للفريق الأول ، ولدينا عناصر كثيرة تأهلت من خلال تلك المراحل مثل حارب سهيل وبدر ناصر وأحمد جميل، ونشكر العاملين في تلك المراحل على جهدهم. وعن دوري للمحترفين، قال حمدون: لأول مرة يستمر فيها التنافس بهذه الصورة على درع الدوري حتى الأمتار الأخيرة، وهو ما زاد من سعادتنا وفرحتنا باللقب، خاصة وأن بدايتنا لم تكن جيدة، ولكننا استطعنا مواكبة المتصدرين، وحالياً نعيش الاحتفالية، وتجب الإشادة بجهود اتحاد الكرة ورابطة المحترفين في تطوير وتنظيم المسابقات، ونتمنى أن ينعكس ذلك على المنتخب.



حسين الجسمي يغني لـ«الفرسان»

ظهر الفنان حسين الجسمي، ليطرب الجماهير عقب نهاية مباراة شباب الأهلي وعجمان بأغنيتين خاصتين بنادي شباب الأهلي، بمناسبة فوز «فرسان دبي» بدرع الدوري للمرة الثامنة، ومنها 4 مرات بطلاً منذ تطبيق الاحتراف بداية من موسم 2008 - 2009.



احتفالية خاصة بأبطال المراحل السنية

احتفل نادي شباب الأهلي وقبل انطلاقة المباراة الختامية لدوري أدنوك للمحترفين بين شباب الأهلي وعجمان بفرقه الأبطال في مسابقات المراحل السنية المختلفة، وجرت مراسم خاصة لتكريم اللاعبين والأجهزة الفنية، احتفاء بالإنجازات وضمت قائمة الفرق الفائزة بالألقاب، فريق تحت 21 سنة بطل دوري المحترفين تحت 21 سنة، فريق 21 سنة بطل كأس الشباب تحت 21 سنة، وأبطال دوري الناشئين تحت 17 سنة، والكأس لنفس المرحلة السنية، وأبطال كأس الناشئين تحت 16 سنة، ودوري الأشبال تحت 15 سنة (أ)، ودوري الأشبال تحت 14 سنة (أ)، ودوري الأشبال تحت 15 سنة (أ)، وكأس الأشبال تحت 14 سنة (أ) ودوري الأشبال تحت 13 سنة (ب)، ودوري الأشبال تحت 12 سنة (ب)، ودوري الأشبال تحت 11 سنة (ب).



شباب الأهلي ثالث «دوري الجماهير»

يتوقع حصول شباب الأهلي، على جائزة مبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة 26 لدوري أدنوك للمحترفين، عن فئة النادي المضيف، وقيمتها 60 ألف درهم، في ظل التواجد الجماهيري الكبير في مباراة التتويج بدرع الدوري أمس، وتجاوز عدد الحضور الجماهيري للفريق للحد الأدنى وقدره 2500 مشجع للنادي المضيف. وينتظر قبل الإعلان الرسمي عن الفائزين بالمبادرة في الجولة الأخيرة للدوري، صعود الفريق إلى المركز الثالث بحصيلة 590 ألف درهم، ويسبقه العين والوصل في المركزين الأول والثاني بحصيلة 850 و650 ألفاً بالترتيب، فيما ينتظر تراجع الجزيرة إلى المركز الرابع بحصيلة 530 ألف درهم، ويبقى الوحدة والشارقة، في المركزين الخامس والسادس بحصيلة 520 و510 آلاف درهم بالترتيب، ويتواجد اتحاد كلباء وعجمان والنصر، في المركز السابع بالتساوي، بحصيلة 40 ألفاً لكل منها.



إبراهيم عبدالملك: الإنجازات تبدأ من الأكاديمية

أكد إبراهيم عبدالملك نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن تتويج «فرسان دبي» بدرع دوري أدنوك للمحترفين، ثمرة عمل واستراتيجية واضحة من النادي، وتعد الأكاديمية، خطوة البداية للإنجازات، والنادي لديه أفضل وأكثر أكاديمية قدمت لاعبين للفريق الأول في المواسم السابقة، وتحقيق لقب دوري المحترفين تحت 21 سنة في آخر 3 سنوات، ويعد دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، أكبر دليل، ولم يكن ليتحقق لقب دوري المحترفين لولا وجود أكاديمية قادرة على تغذية الفريق الأول بعدد من اللاعبين المميزين، ونحن دائماً ما نطالب اتحاد الكرة بالمشاركة بفريقين في المراحل السنية، مع التركيز على العنصر المواطن الموهوب.

وكشف عبدالملك، أن شباب الأهلي، كان لديه قبل إحدى مباريات الدوري، 8 لاعبين أساسيين جاهزين فقط، وتم الاعتماد على قائمة البدلاء وحقق الفريق الفوز، وقال: خسرنا أول مباراة أمام الشارقة، والظفرة وبني ياس في الدور الأول، وجلسنا مع المدرب واللاعبين بعد خسارة الظفرة، وتحدثنا حول ضرورة المنافسة وتجاوز تعثر البداية، كما تعرض الفريق لضغط نفسي في آخر الجولات في الدوري، وتوقفنا عن اللقاء مع اللاعبين حتى لا نزيد من الضغط النفسي الواقع عليهم.



وقال: كنا مقتنعين بأن فريقنا منافس قوي على الدوري، مع هذا صرحت أننا بعيدون عن المنافسة لتخفيف الضغوط على اللاعبين، وأمام الجزيرة بعدما تأخرنا بهدفين ، تعصب المدرب على اللاعبين، وأكد المدرب أن نظرته ستختلف لكل اللاعبين إذا لم يعودوا ويحققوا الفوز، وهو ما تحقق بالشوط الثاني، ونحن تعاملنا بكل احترام لكل الأندية.



محمد المري: شباب الأهلي «عالمي»

أوضح الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، أن تحقيق درع دوري أدنوك للمحترفين، نتاج عمل سنوات، وليس موسماً واحداً، ولأن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم، فإن حضورها يبرز باقي الألعاب، وقال: شباب الأهلي نادي عالمي، ويدار بمنظومة متناسقة، وتفاهم بين الجميع، بداية من المراحل السنية، وصولاً إلى الفريق الأول، وتحقيق الألقاب، ومنها الدوري ، يصب لمصلحة المنتخبات.وأضاف: حققنا العديد من الإنجازات، ونؤكد في كل موسم، أننا أكبر نادٍ في عدد الألعاب والرياضيين، ومنها العديد من المراحل السنية بالألعاب الجماعية.



وعن أهم المباريات قال: مواجهة الجزيرة كانت مفصلية في الدوري، والجميع كان متكاتفاً حول الفريق،، والمدرب جارديم، كان مميزاً في التعامل مع اللاعبين، خاصة مع تعرض الفريق لصعوبات عديدة، وأبرزها تعدد الإصابات، ولعل ما ميز دوري هذا الموسم، حرص الجميع على اللعب بنزاهة وإصرار للدفاع عن شعار الفريق حتى اللحظة الأخيرة.

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