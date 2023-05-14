خيمينيز لـ«البيان»: ودعت «السماوي» وأنتظر «الإمبراطور»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، لاعب بني ياس، انتقاله إلى نادي الوصل اعتباراً من الموسم المقبل وبعقد لمدة 3 مواسم، وذلك عقب ختام مشواره مع السماوي بنهاية موسم 2022 - 2023.

وودع خيمينيز زملاءه اللاعبين في بني ياس، والجهازين الفني والإداري عقب مباراة الوحدة وبني ياس، مساء أول من أمس على استاد آل نهيان، في ختام دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل خلالها خيمينيز هدفه الأخير مع السماوي. وقال خيمينيز لـ«البيان»: أشكر زملائي اللاعبين في بني ياس على كل شيء، وعلى مساندتهم لي والدعم الذي وجدته منهم طوال مسيرتي مع الفريق، وأشكر الجهاز الفني بقيادة المدرب دانييل إيسايلا، الذي قدم لي كل الدعم خلال 3 سنوات داخل صفوف الفريق.

شكر

وحرص خيمينيز على الحصول على توقيعات زملائه في بني ياس في غرف خلع الملابس عقب نهاية مباراة الوحدة في الجولة الأخيرة من المسابقة. وأضاف: أود توجيه الشكر إلى الإدارة العليا لنادي بني ياس على ثقتها ودعمها لي طوال مدة وجودي داخل جدران النادي، ولمنحي الفرصة للتواجد مع الفريق وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين.

وتابع: شكراً لنادي بني ياس على كل شيء، فقد كان النادي بمنزلة عائلتي هنا في الإمارات، وبالتأكيد سأفتقد بني ياس كثيراً، وأتمنى للنادي التوفيق وأن يحقق الأفضل في المرحلة المقبلة.

وتحدث خيمينيز عن انتقاله إلى الوصل، قائلاً: أتطلع لخطوتي المقبلة مع الوصل، وسأحاول أن أقدم أفضل ما لدي خلال مشواري الجديد في الموسم المقبل، أفكر الآن في قضاء إجازتي مع عائلتي والذهاب للأرجنتين للاستمتاع بعد انتهاء الموسم، ومن ثم التركيز في المرحلة المقبلة.

مشوار

وأنهى خيمينيز مشواره مع بني ياس بعد 3 مواسم قضاها بين صفوف السماوي، برز خلالها كأحد أفضل اللاعبين الأجانب في دوري المحترفين على الإطلاق، وأسهم في أن ينافس الفريق على اللقب في الموسم قبل الماضي.

وكان خيمينيز قد انضم إلى بني ياس في موسم 2020 - 2021 قادماً من نادي تاليريس أتليتكو الأرجنتيني لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وبعدما قدم اللاعب مستوى مميزاً باعتباره النجم الأول للفريق بفضل مهاراته العالية كأحد أفضل اللاعبين الأجانب، فعلت إدارة بني ياس خيار شراء اللاعب، ووقعت معه عقداً لمدة موسمين في صفقة انتقال نهائي، قبل أن ينتهي عقده مع بني ياس بنهاية الموسم الحالي.

تسجيل

وخاض خيمينيز مع بني ياس 74 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، نجح خلالها في تسجيل 23 هدفاً، حيث سجل في موسمه الأول مع الفريق 8 أهداف، ومثلها في الموسم الثاني، وفي الموسم الحالي المنتهي سجل 7 أهداف.

كما نجح الجوهرة الأرجنتينية في تسجيل هدف في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحرز 3 أهداف مع السماوي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة. ويعد خيمينيز (27 عاماً) أكثر لاعبي بني ياس تسديداً على المرمى في الموسم المنتهي بـ56 تسديدة، وثالث أكثر لاعبي الدوري مراوغات صحيحة بـ70 مراوغة، وثالث أكثر اللاعبين في المواجهات الناجحة بـ156 مواجهة، ومرر 50 تمريرة مؤثرة.

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