منصور بن محمد يتوج شباب الأهلي بطلاً للدوري في أجواء احتفالية رائعة

المصدر: دبي-ياسر قاسم إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، شباب الأهلي بدرع دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين مساء أمس، بحضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وعبد الله الجنيبي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، وذلك وسط أجواء احتفالية رائعة، وذلك بعد تغلبه على ضيفه عجمان بهدف وحيد سجله إيغور جيسوس في الدقيقة 49 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد راشد بدبي، في ختام الجولة 26 الأخيرة للدوري، وبعدما حسم لقبه الثامن في تاريخ الدوري الإماراتي منذ الجولة 25.

وجاءت الدقائق الأولى من المباراة هادئة من الفريقين، بعد نزولهما إلى أرض الملعب دون أي ضغوط، وحاصر شباب الأهلي، الضيوف في نصف ملعبهم، وضغط هجومياً، ولعبت أكثر من كرة عرضية خطيرة لم تجد المتابعة الناجحة، وقابله عجمان بأداء دفاعي بتركيز عالي، مع محاولات غير ناجحة لتنظيم هجمات مرتدة لم تشكل أدنى خطورة على صاحب الأرض.

ولاحت الخطورة الحقيقة في الدقيقة 25، من ركلة حرة مباشرة سددها عزيز غانييف قوية في منتصف مرمى عجمان، وأمسكها الحارس علي الحوسني، دون أي صعوبة، وتخلى عجمان في الدقائق التالية عن حظره الدفاعي، وبدأ في مبادلة الهجوم، وأبعد حسن حمزة حارس شباب الأهلي، كرة كادت أن تخدعه وتسقط خلفه بعدما اصطدمت عرضية وليد أزارو، بزميله حارب عبد الله في الدقيقة 32، ورد القائم الأيمن لمرمى حسن حمزة، ركلة حرة سددها فراس بالعربي قوية لعجمان في الدقيقة 45.

وارتفع رتم الأداء في الشوط الثاني، ونظم شباب الأهلي هجمة مرتدة سريعة، ووصلت الكرة عرضية سريعة إلى إيغور جيسوس ليسددها مباشرة أرضية مسجلا هدف شباب الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 49، وأحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقيقة 64، ثم عاد وألغاها لوجود لمسة يد على حارب عبد الله بعد العودة لتقنية الفيديو، وتوالت الفرص السهلة الضائعة من لاعبي شباب الأهلي، وألغى حكم المباراة في الدقيقة 84، هدفاً سجله إيغور جيسوس، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود لمسة يد على إيغور، وطرد وليد أزارو لاعب عجمان، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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