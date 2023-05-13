راشد النعيمي نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية

المصدر: دبي - وام

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بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قرار مجلس إدارة اللجنة بشأن اختيار الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية نائباً للرئيس.

وكان اتحاد الكرة أعلن استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد من منصبه، منوهاً بعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً غداً وفق النظام الأساسي لمناقشة المستجدات.

وتقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الثقة الغالية، وقدم الشكر والتقدير إلى محمد المحمود على جهوده الحثيثة طوال فترة وجوده باللجنة.

وتعقد الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية اجتماعها 24 الجاري لاعتماد النظام الأساسي الجديد للجنة، والذي وافقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية.

من ناحية أخرى، التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أمس، منتسبي اتحاد الكرة من مديري إدارات ورؤساء أقسام وموظفين، وأشاد بجهودهم لتطوير العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء به، وبدور الأمانة العامة في التنظيم الإداري، ومد جسور التعاون مع مختلف الجهات، ودعم العلاقات مع الاتحادات الإقليمية والقارية والعالمية. حضر اللقاء محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

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