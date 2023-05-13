11 لاعباً يمثلون الإمارات في «عربية البلياردو والسنوكر»

المصدر: (دبي - وام)

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أعلن اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر عن تشكيل بعثة المنتخب المشارك في بطولة كأس الاتحاد العربي للعبة، المقررة بالرياض، من 22 إلى 29 الجاري، وتضم 11 لاعباً، منهم 5 لاعبين في السنوكر، هم خالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي ومحمد الجوكر لمنافسات الرجال، وسهيل الزعابي وسلمان الزعابي لمنافسات الناشئين، و6 لاعبين في البلياردو، هم:

عبدالله جمعة وطلال البلوشي وعادل البلوشي لمنافسات الرجال، ومحمد الحمادي وسالم السكار وحميد جابر للناشئين، ويترأس البعثة عبدالمنعم الختال، نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وتضم محمد عبدالله إدارياً، ومحمد علي مدرباً للسنوكر، وعيسى البلوشي مدرباً للبلياردو، وسلطان الملا (إعلامي الاتحاد)، على أن تغادر إلى الرياض يوم 21 مايو الجاري.

وأكد الختال أن البطولة تمثل مرحلة جديدة في خطة اتحاد البلياردو والسنوكر لاستعادة تفوقه وتألقه الإقليمي والقاري.

واستضافت الإمارات النسختين الأولى والثانية من البطولة في 2019 و2020، وأقيمت النسخة الثالثة بمصر عام 2022، وتستضيف السعودية النسخة الرابعة.

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