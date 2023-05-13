تتويج «الفرسان» بدرع «المحترفين» الليلة

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد فضل، محمد صادق

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يشهد استاد راشد، الليلة، تتويج شباب الأهلي بدرع دوري المحترفين، بعد تحقيقه اللقب الثامن في تاريخه، ويواجه «فرسان دبي» فريق عجمان في مسك ختام دوري أدنوك للمحترفين في سهرة كروية احتفالية بإنجاز البطل الذي حقق اللقب من الجولة الماضية بعد وصوله للنقطة 54.

وأعلنت رابطة المحترفين، عن إحياء الفنان حسين الجسمي، حفل تتويج شباب الأهلي بالدرع، بجانب تنظيم عروض للألعاب النارية وتوزيع جوائز للجماهير.

وحافظ العين على وصافة الدوري رافعاً رصيده إلى 54 نقطة بفوزه الكبير 5 - 2 على البطائح باستاد هزاع بن زايد، واستمر البطائح مع «المحترفين» بالنقطة 21، فيما هبط دبا الفجيرة إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة» رغم تعادله مع الظفرة 1 - 1، حيث وصل إلى 20 نقطة فقط.

بينما تعادل الوحدة وبني ياس 1-1، لينهي «العنابي» الموسم،ثالثاً، برصيد 52 نقطة، تقدم الوحدة بهدف من «نيران صديقة» بالدقيقة 27 سجله إيفكوفيتش بالخطأ في مرماه، وتعادل لـ «السماوي» نيكولاس بالدقيقة 47 .

وفي مباراة العين والبطائح أحرز خماسية «الزعيم» كل من يارمولينكو هدفين في الدقيقتين 2، و61 ولابا كودجو في الدقيقتين 20، و47، وجوناتاس في الدقيقة 79 بينما سجل للخاسر لورنسي دو واناتول بانغ، في الدقيقتين 52، و68.

وبتسجيله هدفين في المباراة انفرد لابا كودجو، بصدارة الهدافين برصيد 28 هدفاً وبفارق هدف عن علي مبخوت «الجزيرة»، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو ثاني لاعب أجنبي في العين يحقق لقب الهداف مرتين على التوالي بعد الغاني جيان.

وسيطر الحزن على لاعبي وجماهير دبا بعد هبوط «النواخذة» رسمياً إلى «الهواة»، إذ لم يكن التعادل المثير مع الظفرة 1 - 1 كافياً للبقاء وتقدم «الفارس» بهدف عبدالله الرفاعي وتعادل لدبا جاندير،وفشل «النواخذة» في إضافة هدفٍ ثانٍ رغم استمرار المباراة 100 دقيقة بعد احتساب الحكم 10 دقائق وقتاً بدل ضائع.

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