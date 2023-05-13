593 طالباً في المرحلة النهائية لـ«الألعاب المدرسية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، الليلة، في أبوظبي، نهائيات بطولة الألعاب المدرسية في 9 رياضات مختلفة، وتأهل إليها 593 لاعباً، في رياضات ألعاب القوى والسباحة والمبارزة والريشة الطائرة والجودو والتايكواندو والقوس والسهم، في حين ستقام منافسات إضافية في كرة القدم والجوجيتسو.

وشهدت مرحلة التصفيات النهائية منافسة كبيرة بين 1573 لاعباً من مختلف مدارس الدولة في الإمارات السبع، وتقام نهائيات ألعاب القوى في نادي أبوظبي للكريكت من الساعة 4:00 حتى 6:00 عصراً، والسباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 4:00 عصراً.

في حين تقام نهائيات المبارزة والريشة الطائرة والجودو والتايكواندو والقوس والسهم وكرة القدم والجوجيتسو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تنطلق المنافسات ابتداء من الساعة 12:00 ظهراً، ونهائيات كرة القدم في تمام الساعة 5:40 مساء، وبقية النهائيات في تمام الساعة 6:00 مساء.

تشجيع

ويهدف برنامج البطولة لتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة في سن مبكرة، ويسعى لتأمين البنية التحتية المناسبة لإعداد وتأهيل المواهب، بالتعاون مع مؤسسات القطاع التعليمي لتوسيع قاعدة استقطاب المواهب، وتعزيز فرص بناء جيل متمكن وقادر على ترسيخ حضور دولة الإمارات على الخريطة الرياضية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة الألعاب المدرسية ضمت 3 مراحل، وضمن الأولى تدريب جميع الطلبة الراغبين بالمشاركة بمختلف الرياضات، عبر بطولات تقام في مختلف المدارس، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية «المرحلة التنافسية»، حيث تنافست مدارس كل إمارة في ما بينها، بغرض تأهيل أفضل المواهب الرياضية إلى المرحلة الثالثة، التي تقام فيها المنافسات النهائية على مستوى الدولة.

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