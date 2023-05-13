«الأبيض» يواجه هونغ كونغ في بداية مشواره بكأس آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول، مشواره في النسخة 18 من كأس آسيا لكرة القدم 2023، المقررة في قطر من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمواجهة منتخب هونغ كونغ في السادسة والنصف مساء يوم 14 يناير المقبل باستاد خليفة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بالبطولة، ويلتقي في اليوم نفسه اليابان مع فيتنام (المجموعة الرابعة) باستاد الثمامة.

وإيران مع فلسطين (المجموعة الثالثة) باستاد المدينة التعليمية. ويلعب «الأبيض» مع منتخب فلسطين، في الجولة الثانية، في التاسعة والنصف من مساء يوم 18 يناير باستاد الجنوب، كما يلتقي في اليوم ذاته سوريا مع أستراليا (المجموعة الثانية) باستاد جاسم بن حمد، والهند مع أوزبكستان (المجموعة الثانية) باستاد أحمد بن علي. ويختتم منتخبنا مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الإيراني في السابعة من مساء يوم 23 من الشهر نفسه باستاد المدينة التعليمية.

ويلتقي في اليوم نفسه سوريا مع الهند (المجموعة الثانية) باستاد البيت، وأستراليا مع أوزبكستان (المجموعة الثانية) باستاد عبدالله بن خليفة، وهونغ كونغ مع فلسطين (المجموعة الثالثة) باستاد الجنوب. ويفتتح منتخبا قطر ولبنان البطولة يوم 12 يناير باستاد البيت ضمن مباريات المجموعة الأولى، ويلتقي في اليوم التالي أستراليا مع الهند (المجموعة الثانية) باستاد أحمد بن علي.

والصين مع طاجيكستان (المجموعة الأولى) باستاد عبدالله بن خليفة، وأوزبكستان مع سوريا (المجموعة الثانية) باستاد جاسم، ويلتقي يوم 15 يناير كوريا الجنوبية مع البحرين (المجموعة الخامسة) باستاد جاسم بن حمد، وإندونيسيا مع العراق (المجموعة الرابعة) باستاد أحمد بن علي، وماليزيا مع الأردن (المجموعة الخامسة) باستاد الجنوب.

ويلعب يوم 16 يناير تايلاند مع قيرغيزستان (المجموعة السادسة) باستاد عبدالله بن خليفة، والسعودية مع عمان (المجموعة السادسة) باستاد خليفة الدولي، ويشهد يوم 17 يناير لقاءات لبنان مع الصين (المجموعة الأولى) باستاد الثمامة، وطاجيكستان مع قطر (المجموعة الأولى) باستاد البيت. ويلتقي يوم 19 يناير العراق مع اليابان (المجموعة الرابعة) باستاد المدينة التعليمية.

وفيتنام مع إندونيسيا (المجموعة الرابعة) باستاد عبدالله بن خليفة، وهونغ كونغ مع إيران (المجموعة الثالثة) باستاد خليفة الدولي، ويوم 20 يناير الأردن مع كوريا الجنوبية (المجموعة الخامسة) باستاد الثمامة، والبحرين مع ماليزيا (المجموعة الخامسة) باستاد جاسم بن حمد. ويلعب يوم 21 يناير عمان مع تايلاند (المجموعة السادسة) باستاد الجنوب.

وقيرغيزستان مع السعودية (المجموعة السادسة) باستاد البيت، ويوم 22 يناير طاجيكستان مع لبنان (المجموعة الأولى) باستاد الثمامة، وقطر مع الصين (المجموعة الأولى) باستاد خليفة الدولي.ويلعب يوم 24 يناير اليابان مع إندونيسيا باستاد أحمد بن علي.

والعراق مع فيتنام باستاد جاسم بن حمد في إطار مباريات (المجموعة الرابعة)، ويوم 25 يناير كوريا الجنوبية مع ماليزيا باستاد عبدالله بن خليفة، والأردن مع البحرين باستاد خليفة الدولي في إطار مباريات المجموعة الخامسة، فيما تقام مباراتان بالمجموعة السادسة ويلعب قيرغيزستان مع عمان باستاد الثمامة، والسعودية مع تايلاند باستاد المدينة التعليمية،ويقام ثمن النهائي 28 و29 يناير، وربع النهائي يومي 2 و3 فبراير، ونصف النهائي يومي 6 و7 فبراير، والمباراة النهائية 10 فبراير باستاد البيت.

من ناحية أخرى قال محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن قرعة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات جاءت متوازنة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة سيوفر أفضل برنامج إعداد للمنتخب لكي يكون جاهزاً لبطولة آسيا ، ,سيتم الإعلان عن برنامج الإعداد قريباً.

وأضاف: منتخبنا وصل دور الأربعة في آخر نسختين، ونأمل أن يحقق نتائج أفضل في كأس آسيا 2023 في قطر.

وأكد بن هزام أن اتحاد الكرة والأندية والجمهور ووسائل الإعلام سيوفرون أفضل دعم لـ«الأبيض» في البطولة القارية المهمة، وتقدم الأمين العام بالشكر والتقدير إلى الاتحادين الآسيوي والقطري على حسن تنظيم القرعة، متمنياً النجاح لقطر في تنظيم المسابقة.

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