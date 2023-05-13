3 سيناريوهات لإدارة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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برزت 3 سيناريوهات بشأن الخطوات المقبلة في اتحاد الكرة بعد تقدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، باستقالته من رئاسة مجلس إدارة الاتحاد، ويتحدد الشكل النهائي لمستقبل الاتحاد في اجتماع مجلس إدارته المقبل المتوقع غداً.

ويتضمن السيناريو الأول، وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة، الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ وسريع للجمعية العمومية للاتحاد لاعتماد قبول الاستقالة، التي لن تكون نافذة قبل موافقة الجمعية العمومية، وبعدها، سيكون هناك سيناريوهان يتوقفان على قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه غداً.

فإذا اقتصرت الاستقالة على رئيس الاتحاد، فيتم اختيار أحد نائبي الرئيس، وهما وفق تشكيل مجلس الإدارة الحالي عبدالله الجنيبي النائب الأول رئيس رابطة المحترفين، ويوسف حسين النائب الثاني، وذلك للقيام بمهام الرئيس في فترة مؤقتة تمتد حتى انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، التي سيتم توجيه الدعوة لانعقادها وفق إجراءات متبعة، لاختيار الرئيس الجديد بالانتخاب.

المادة 151

وفي حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة، وهو المتوقع، فستقوم الأمانة العامة للاتحاد، بالدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وفقاً للمادة 151 من اللائحة الأساسية للاتحاد، لتشكيل لجنة انتقالية خلال 7 أيام من تاريخ آخر استقالة، لتسيير أمور الاتحاد لحين انتهاء فترة الاتحاد الحالية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويترأس الجمعية العمومية في هذه الحالة، أكبر الأعضاء الممثلين في الحضور سناً، وتقتصر رئاسته على إدارة الاجتماع، ولا يحق له المشاركة في التصويت إلا في حال تساوي عدد الأصوات، ويضم تشكيل اللجنة الانتقالية، ما لا يقل عن 7 أعضاء.

وبما لا يزيد على 11 عضواً، ويتم اختيار رئيس للجنة من بين أعضائها المختارين من ممثلي الأعضاء الحضور في العمومية، وسيكون على اللجنة الانتقالية عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال 90 يوماً من تكوينها، والمدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة، مع العلم أن مجلس الإدارة الحالي تمتد فترة عمله حتى مارس 2024، بعدما تم انتخابه في مارس 2020.

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