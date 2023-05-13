الوصل وخورفكان.. 18 هدفاً في 4 مباريات

المصدر: كلباء – محمد فضل

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لم تغب الإثارة والأهداف عن مواجهات خورفكان والوصل التي لعبت خلال الموسم الكروي الحالي، والتقى الفريقان 4 مرات على مستوى دوري أدنوك للمحترفين،.

وكذلك خلال مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وشهدت مباريات الفريقين 18 هدفاً بواقع 9 على مستوى الدوري ومثلها في الكأس، وكانت الغلبة لفريق الإمبراطور الذي فاز 3 مرات، فيما حقق النسور الانتصار في مباراة وحيدة برباعية خلال مسابقة الكأس.

وشهدت مواجهة أول من أمس كذلك أرقاماً جديدة بعد وصول البرازيلي رفائيل دودو لاعب خورفكان إلى 100 مباراة في مختلف المسابقات مع نسور خورفكان، وكذلك وضع فابيو ليما نجم الإمبراطور بصمته في اللقاء وتمكن من توقيع أول أهدافه في شباك خورفكان بعد أن زار اللاعب كل فرق دورينا طوال المواسم الماضية.

لكن شباك خورفكان استعصت عليه ليقوم بفك الشيفرة بهدف في شباك الحارس أحمد الحوسني حامي عرين خورفكان، ونجح الوصل في الحفاظ على سجله التاريخي.

والذي يشير إلى عدم هزيمة الإمبراطور في الجولة الأخيرة من كل موسم، وهو العكس لخورفكان الذي يجد صعوبة في تحقيق الانتصار في ذات الجولة. وكان الوصل قد عاد من رحلة الساحل الشرقي بكامل الزاد بفوز مستحق بنتيجة 5 - 1 أهلته لاحتلال المركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 47 نقطة فيما تراجع خورفكان للمركز العاشر خلف النصر برصيد 25 نقطة.

إشادة

وأشاد الأرجنتيني أنطونيو بيتزي مدرب الوصل، بلاعبي فريقه الذين قدموا مباراة كبيرة أمام خورفكان وتمكنوا من تحقيق فوز عريض على أصحاب الأرض وكسب ثلاث نقاط مهمة في ختام الدوري، مشيراً إلى أنه توقع مباراة صعبة لذلك عملنا على فرض سيطرتنا وأسلوبنا منذ البداية.

بدوره عزا عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، الخسارة الثقيلة ، للأخطاء الفردية وافتقاد لاعبيه الرغبة والحماس، وأضاف نبارك للوصل الفوز بفضل امتلاكه العناصر التي صنعت له الفارق.

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