كايزر: الجزيرة محظوظ بمبخوت

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أثنى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، على لاعبه علي مبخوت، ذاكراً أن الجزيرة محظوظ بوجود مهاجم مثله وبقدراته الكروية العالية، التي ظل يترجمها لمصلحة فريقه في تحقيق النتائج الإيجابية.

وقال كايزر عقب مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة من الدوري التي انتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» 2 - 0، إن مبخوت نجح كعادته في قيادة زملائه اللاعبين للفوز عندما حول ركلة الجزاء التي تم ارتكابها مع خلفان مبارك إلى هدف، ومهد لهم الطريق نحو الفوز وكسب النقاط الثلاث.

وأضاف كايزر: بجانب إحرازه الهدف الأول، فإن علي مبخوت صنع الثاني بتمريرة لزميله أحمد العطاس، الذي شارك للمرة الأولى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

لقد أظهر مبخوت روحاً جميلة وتعاوناً بلا حدود عندما فضل أن يلعب الكرة لزميله حتى يحرز منها هدفاً مع أن الفرصة كانت متاحة أمامه لتسجيل الهدف الثاني بنفسه وتعزيز حظوظه في الفوز بلقب هداف بطولة الدوري، لكنه فضل زميله على نفسه دون تفكير في لقب الهداف، هذه روح تعاون لا يمكن وصفها، لقد كان موقفاً رائعاً بالفعل يستحق عليه الإشادة والتقدير.

هدف

وعلق مدرب الجزيرة على المباراة وقال إن فريقه دخل أرضية الملعب بهدف الفوز لأن المباراة كانت الأخيرة في بطولة الدوري،.

وأضاف: لعبنا بتركيز وجدية وقدمنا مستوى جيداً وصنعنا عدة فرص أمام المرمى لكننا لم نكن جيدين في عملية حسم الفرص وتحويلها إلى أهداف، أما الجيد بالنسبة لي أننا نجحنا في منع اتحاد كلباء من التقدم نحو مرمانا بشكل كبير أو حرمانه من صناعة الفرص لأننا لعبنا بتماسك جيد في المنطقة الدفاعية وهذا ساعد على نظافة شباكنا.

46

أنهى الجزيرة بطولة الدوري برصيد 46 نقطة، نالها بالفوز في 14 مباراة والتعادل في 4 والخسارة في 8 مواجهات محرزاً 50 هدفاً منها 27 عن طريق علي مبخوت واستقبلت شباكه 39 هدفاً، أما اتحاد كلباء فقد أبقت الخسارة رصيده في 33 نقطة نالها بالفوز في 9 والتعادل في 6 وخسارة 11 مباراة، وأحرز 32 هدفاً واستقبلت شباكه 41 هدفاً وأنهى مشواره في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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