كوزمين: أمنح نفسي تقييماً 5 من 10 للموسم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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منح المدرب الروماني أولاريو كوزمين تقييماً لموسمه مع الشارقة يساوي 5 من 10 بالرغم من قيادته للفريق للتتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر واستمراره في المنافسة على لقب ثالث ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعزا كوزمين هذا التقييم المتوسط إلى عدم نجاحه في التتويج بلقب الدوري.

وقال كوزمين الذي سبق له التتويج بلقب الدوري الإماراتي 4 مرات مع العين وشباب الأهلي، عقب خسارة فريقه من النصر بهدف دون رد أول من أمس في الجولة الأخيرة لدوري أدنوك:

أمنح نفسي تقييماً 5 من 10، إنها علامة كافية لأننا لم ننجح في تحقيق لقب الدوري، وضعنا جملة من الأهداف ولكن يبقى لقب الدوري الأهم بالنسبة لأي مدرب، حاولنا وبذلنا الكثير من الجهود ولكن لم نوفق في الحفاظ على الصدارة حتى النهاية لأسباب مختلفة.

وأرجع كوزمين سبب احتلال الشارقة المركز السابع بنهاية الدوري إلى عدم قدرة الفريق على السير في جميع الاتجاهات بالخطوات نفسها، مشيراً إلى أن الشارقة كان متصدراً للدوري قبل خوض مباراة نهائي السوبر ثم واجه الجزيرة في مسابقتي الكأس والدوري والوصل في الدوري.

كما أنه عانى من عدة إصابات في فترة زمنية قصيرة ما أثر على النتائج والابتعاد شيئاً فشيئاً عن الصدارة، وقال: قررنا في مرحلة ما توجيه التركيز نحو الكأس، ونجحنا في تحقيقه، كنا قاب قوسين من خسارته، كان بإمكاننا أن نجازف أكثر ولكن من الممكن أن نخسر كل شيء.

وأضاف: سمعت الكثير من الشائعات حول تعاقداتنا، استراتيجيتنا تعتمد على استقطاب لاعبين في صفقات حرة حتى نتمكن من التتويج بـ 3 ألقاب، لو استقدمنا لاعبين أقل جودة، كان من الممكن أن نحصل على لقب واحد أو عدم الحصول على أي لقب، صحيح لم نكن على أتم الجاهزية تحت هذه الظروف، ما يعني أن قدراتنا يمكن أن تكون أفضل في المستقبل.

ترقب

وبخصوص مستقبله مع الفريق، قال كوزمين: سأتخذ قراري بعد نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أولويتي أن يكون لدي فريق يتبنى عقلية الأبطال، وأن يكون لدى اللاعبين شعور دائم بالجوع لتحقيق المزيد من الألقاب، لقد حققت العديد من البطولات مع الأندية التي دربتها وإصراري على المزيد ليس طموحاً شخصياً بل من أجل اللاعبين، و أتمنى أن تصل هذه الروح بطريقة إيجابية لهم.

وبشأن الخسارة من النصر قال المدرب الروماني: خضنا المباراة بأجواء إجازة باعتبارها آخر جولة في مسابقة الدوري، أردنا من خلالها منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً في الموس.

وفي الحقيقة أعجبني أداؤهم كثيراً خصوصاً في الشوط الأول، حصلنا على العديد من الفرص لكن قبلنا هدفاً من خطأ فردي، حاولنا الاستمرار في المباراة وفرضنا سيطرة على مجرياتها دون تحقيق النجاعة الهجومية، المباراة كانت اختباراً جيداً لنا، والآن سنحول تركيزنا نحو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أمامنا فرصة إضافية لتحقيق لقب آخر وسنبذل كل جهودنا للوصول إليه.

وأوضح كوزمين أنه تعمد إجراء تغييرات عديدة في تشكيلة فريقه استعداداً لمواجهة الجزيرة في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الخميس المقبل.

مشيراً إلى أنه أخذ بعين الاعتبارات كل السيناريوهات لهذه المباراة التي يمكن أن تصل إلى الوقت الإضافي، وقال: نخوض 4 مباريات بفارق 4 أيام فقط، لذا نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين وكانت مواجهة النصر فرصة ثمينة للوقوف على جاهزيتهم من الناحية البدنية.

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