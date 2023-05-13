شباب الأهلي وعجمان.. احتفالية البطل في استاد راشد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي مع ضيفه عجمان باستاد راشد في السابعة و35 دقيقة، مساء اليوم في ليلة تتويج «فرسان دبي» بدرع الدوري.

وستكون المباراة احتفالية بالبطل في ختام الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي حسم شباب الأهلي لقبه في الجولة الماضية، بوصوله إلى 54 نقطة بعد الفوز على مضيفه بني ياس بنتيجة 2 ـ 1، ليحقق لقبه الثامن في تاريخ المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للاعبي شباب الأهلي، ولديهم رغبة في الفوز، ليكون ختاماً مميزاً لمشوار الفريق في الدوري، ولم يخسر «فرسان دبي»، أي مباراة منذ 139 يوماً، وتحديداً منذ الخسارة أمام ضيفه بني ياس بنتيجة 1 - 2، في الجولة 12 للدوري يوم 25 ديسمبر 2022، وسيكون من المهم تحقيق الفوز أمام الجمهور الغفير المتوقع حضوره للمباراة.

وفي المقابل، يتطلع عجمان للوصول إلى المربع الذهبي في الخطوة الأخيرة من مشواره بالدوري، ويحتل الفريق حالياً المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويأمل استعادة المركز الرابع، والذي صعد إليه الوصل أخيراً بوصوله إلى 47 نقطة، بفوزه الكبير على مضيفه خورفكان 5 - 1، الخميس الماضي، وخاض عجمان سلسلة من التدريبات اليومية بعد مواجهته السابقة مع الوحدة .

والتي خسرها بنتيجة 2 - 3، ويغيب عن صفوفه قلب دفاعه عبدالله صالح بداعي الإيقاف فيما حصل النادي على قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي نالها المدافع ميرال بعد تقديم استئناف، وتأكد مشاركته في المباراة.

مسك الختام

وتمنى البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن يحقق الفريق نتيجة تسعد الجمهور، وأن تكون المباراة مسك ختام للموسم، وقال:

نسعى لإسعاد جماهيرنا دائماً، وأنا أعرف طبيعة عملي جيداً، ومررنا بأوقات صعبة خلال الموسم، لكن هدفي كان الوصول إلى نهاية الموسم والكل سعيد، سواء اللاعبين أو أهلهم أو العاملين في النادي، وكل الجماهير، وهو ما تحقق بحسم لقب دوري أدنوك للمحترفين في الجولة الماضية.

وأضاف: أشكر اللاعبين على ما قدموه خلال الموسم، وعندما يثق اللاعبون في عمل المدرب، سيكون قادراً على النجاح، ولن يحتاج إلى أي شيء آخر.

ورغم أننا احتجنا إلى وقت طويل للتحضير، إلا أن ثقة اللاعبين كانت زادنا لتحقيق هذا الإنجاز، وأهنئ أيضاً، فرق المراحل السنية بنادي شباب الأهلي، على البطولات التي حققوها هذا الموسم، وتلك الإنجازات تؤكد وجود لاعبين مميزين سيكونون نواة للفريق الأول في المستقبل.

هدف

وحرص غوران المدير الفني لفريق عجمان على توجيه التهنئة لفريق شباب الأهلي، بمناسبة حسمه للقب الدوري، وقال: الفوز هدف فريقي اليوم رغم صعوبة المهمة، و«المربع الذهبي» طموح «البرتقالي»، مشيراً إلى أن المحافظة على المركز الرابع تعتمد في الأساس على اللاعبين.

وقال: المباراة أمام منافس كبير يكفي أنه بطل الدوري، مشيراً إلى أن شباب الأهلي استحق الفوز باللقب نظير ما قدمه في المسابقة، وأكد غوران احترامه الكامل لفريق شباب الأهلي، واللعب بجدية من أجل العودة للمركز الرابع، حيث تراجع عجمان للمركز السادس، برصيد 44 نقطة، بعد فوز الوصل على خورفكان 5 - 1، والجزيرة على اتحاد كلباء 2 - 0، والفوز وحده يعيد «البرتقالي» للمركز الرابع.

وأشار غوران إلى أن فريقه جاهز من ناحية العناصر الأساسية باستثناء عبد الله صالح، الذي تمت معاقبته بالإيقاف 6 مباريات، وقال: فوجئت بهذه العقوبة الكبيرة على اللاعب.

ولم يستبعد غوران الدفع ببعض اللاعبين البدلاء في التشكيلة، التي ستكون مزجاً بين الأساسيين والبدلاء.

إنجاز

من جهته شكر حارب عبدالله لاعب شباب الأهلي، زملاءه اللاعبين والجهازين الفني والإداري، على ما تحقق من إنجاز، بالحصول على لقب بطولة الدوري، مبيناً أن الجميع لم يقصر، والكل قام بعمله على أكمل وجه، وقال: لا أستطيع أن أصف شعوري أو أعبر عنه.

وعلى المستوى الشخصي، هي أول بطولة دوري لي مع النادي، وجاءت بعدما مررنا بأوقات صعبة، لكننا في النهاية حققنا الهدف المطلوب، ونجحنا في التتويج بلقب الدوري. وأضاف حارب، أحد أفضل لاعبي شباب الأهلي في المواسم الأخيرة: عندما تمثل نادياً كبيراً مثل شباب الأهلي، لا بد أن تفكر في البطولات، في بداية الموسم لم نكن مرشحين للقب.

لكن المدرب وضع فينا الثقة، وقال: يمكن أن نخسر معركة، لكننا لن نخسر الحرب، والحمد لله حققنا هذه البطولة المهمة، وأتمنى أن يكون درع الدوري البداية للمزيد من الإنجازات والبطولات.

جاهزية

وأكد لاعب عجمان عبيد الزعابي جهوزية «البرتقالي» لمواجهة شباب الأهلي الذي يعد من أفضل الفرق، ولا سيما بعد حسمه اللقب.

مشيراً إلى أن عجمان حقق أفضل رصيد من النقاط في تاريخ مشاركاته بالدوري، وسيكون ذلك دافعاً للفريق لتحقيق نتيجة تؤهله للعودة للمركز الرابع في الترتيب العام. وقال الزعابي مواجهة بطل الدوري وسط جمهور كبير تعطيهم دافعاً لتقديم أفضل ما عندهم، وأتمنى أن يستمتع الجميع بمباراة قوية في ختام الدوري.

الجسمي يغني لـ «الفرسان»

أعلنت رابطة المحترفين، عن إحياء الفنان حسين الجسمي، بمجموعة من أفضل أغانيه، لحفل تتويج شباب الأهلي بدرع دوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم، فيما تم الكشف عن وجود عروض لألعاب نارية مصاحبة لمراسم التتويج، وسط حضور جماهيري كبير متوقع، بعدما تم بيع جميع التذاكر المخصصة لجماهير شباب الأهلي، ولجميع الفئات، فور طرحها للبيع عبر الموقع الإلكتروني.

تهنئة من شرطة دبي

قام وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، بزيارة نادي شباب الأهلي، لتهنئة الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة حصوله على لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ورفع رصيده إلى 8 ألقاب، وجاء ذلك خلال أحد تدريبات الفريق استعداداً لخوض الجولة الأخيرة للدوري أمام عجمان، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي النادي في الملعب الرئيسي في إستاد راشد.

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أعلنت رابطة المحترفين وإدارة نادي شباب الأهلي، عن بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بدخول الجماهير إلى مدرجات استاد راشد اليوم، ومنها فتح البوابات قبل ساعتين من انطلاق المباراة المقرر في السابعة و35 دقيقة، وتخصيص البوابة رقم 7 في الاستاد لدخول وخروج السيدات، مع الإشارة إلى أن دخولهن سيكون مجاناً، مع تخصيص جوائز قيمة للجماهير.

66

يبقى موسم 2015 - 2016، هو الأكبر في حصيلة النقاط بين الأربع نسخ التي توج فيها شباب الأهلي بطلاً لـ «المحترفين»، وجمع وقتها 66 نقطة ويليه موسم 2013 - 2014، وشهد حصوله على 64 نقطة، فيما توج بالنسخة الأولى من «المحترفين» بالنقطة 55، وفي حال الفوزعلى عجمان، سيصل الفريق إلى 57 نقطة.

12

حصدت فرق الكرة بنادي شباب الأهلي 12 لقباً بالموسم الحالي، أهمها دوري أدنوك للمحترفين، ودوري تحت 21 سنة، بجانب بطولتي دوري وكأس تحت 17 سنة، وكأس تحت 16 سنة، ودوري تحت 15 سنة (أ)، ودوري تحت 14 سنة (أ)، وكأس تحت 14 سنة، ودوري تحت 13 سنة (ب)، ودوري تحت 12 سنة (ب)، ودوري تحت 11 سنة (ب)، وكأس الشباب تحت 21 عاماً.

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