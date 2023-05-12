حسن العبدولي: حزين للهبوط وأقول للاعبين ارفعوا رؤوسكم عالياً

المصدر: دبا – محمد فضل

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عبر حسن العبدولي مدرب دبا الفجيرة عن حزنه لهبوط النواخذة إلى دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه اجتهد لإبقاء فريقه مع الكبار، لكنه لم يوفق، وهذا هو حال كرة القدم، مقدماً اعتذاره لجمهور وإدارة النادي وذلك لنهاية لقاء الظفرة على وقع التعادل.

وقال العبدولي: اجتهدنا من أجل إكمال المهمة وتحقيق «الريمونتادا»، لكن ذلك لم يحدث. ورفض العبدولي في تصريحات إعلامية إبداء أي معلومات بشأن استمراريته من عدمها مع النواخذة خلال الموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أن جماهير ولاعبي النادي في حالة حزن اليوم، وأي حديث عن عقده سابق لأوانه.

وأشاد العبدولي بلاعبي النواخذة، وقال: أفتخر بأنني توليت الإشراف على تدريب هؤلاء اللاعبين، وأقول لهم ارفعوا رؤوسكم عالياً، لافتاً إلى أنهم كانوا على مقربة من تحقيق حلم البقاء، وأعتقد بأنهم مكسب حقيقي للفريق الدباوي.

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