العين يحافظ على الوصافة والبطائح يتمسك بالمحترفين ولابا هدافا

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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حافظ العين على وصافته لدوري أدنوك للمحترفين رافعا رصيده إلى ( 54 نقطة) بعد فوزه الكبير 5-2 على ضيفه البطائح مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الفريقين بالمسابقة، وأحرز أهداف الفريق البنفسجي كل من الأوكراني يارمولينكو هدفين في الدقيقتين ( 2، و61) والتوغولي لابا كودجو في الدقيقتين ( 20، و47، )، وجوناتاس في الدقيقة (79) بينما سجل هدفي البطائح لورنسي دو في الدقيقة (52)، واناتول بانغ، في الدقيقة (68) ورغم خسارته تمسك البطائح بالمحترفين برصيد في 21 نقطة مستفيدا من تعثر منافسه دبا بالتعادل في المباراة الأخرى .

الهداف

وبتسجيله هدفين في المباراة انفرد التوغولى لابا كودجو، مهاجم العين بصدارة الهدافين برصيد 28 هدفا وبفارق هدف عن منافسه علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة، ليضمن اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد أن حصده الموسم السابق، وهو ثاني لاعب أجنبي في تاريخ العين يحقق لقب الهداف مرتين على التوالي بعد المهاجم الغاني السابق أساموه جيان، الذي سبق وحصد اللقب ثلاث مرات متتالية في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2013-2014.

بلا صعوبة

لم يجد العين صعوبة تذكر في الهيمنة على مجريات الأمور مبكرا إذ سرعان ما هز شباك ضيفه بالهدف الأول بعد جملة تكتيكية رائعة، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث وينهى شوط اللعب الأول متقدما بثلاثية نظيفة، من دون كبير عناء، مقابل تراجع وشبه استسلام لفريق البطائح والذي بدا أن لاعبيه تأثروا بالضغوط حذر الهبوط، فتكررت أخطائهم وتباعدت خطوطهم على نحو ملحوظ، وهو ما أتاح المساحة والزمن للعين، الذي فرض شخصيته على ميدان المواجهة.

مهرجان أهداف

شهد الشوط الثاني مهرجانا للأهداف فمنذ بدايته اندفع لاعبو البطائح للهجوم لتقليص الفارق واثمرت جهودهم بعد مرور ست دقائق من هذا الشوط عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، ليسجل منها لورنسي هدفا، قبل أن يضيف العين هدفا رابعا، وعاد البطائح ليقلص الفارق بتسجيله هدفا ثانيا بعد خطأ فادح للبديل المهدي مبارك، لكن العين عاد ووسع الفارق بتسجيله الهدف الخامس.

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