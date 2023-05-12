النواخذة يفشل في البقاء مع الكبار ويرافق الظفرة للهواة

المصدر: دبا-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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هبط دبا الفجيرة رسمياً الى دوري الدرجة الأولى بعد تعادله المثير أمام ضيفه الظفرة بهدف لكل فريق.

بكر الضيوف بالهدف الأول عن طريق المدافع عبد الله الرفاعي في الدقيقة 25 وسجل للنواخذة جاندير هدف التعادل في الدقيقة 51 ، وفشل النواخذة في إضافة هدف ثان على الرغم من استمرار المباراة ل100 دقيقة بعد احتساب حكم المباراة عمر ال علي لعشرة دقائق وقت بدل ضائع ، ليرفع دبا رصيده الى 20 نقطة والظفرة الى 12 نقطة ليترافق الفريقان الى دوري الهواة ويبقى البطائح في دوري الكبار على الرغم من هزيمته أمام العين بنتيجة 5/2 .

وعقب نهاية المباراة دخل لاعبو دبا الفجيرة وجمهورهم في حالة حزن كبير بعد تفويت فرصة البقاء في دوري ادنوك للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من سيطرة النواخذة على معظم دقائق الشوط الأول الا ان الفريق افتقد للمسة الأخيرة بعد تباري اللاعبين في اهدار الفرص بشكل غير معتاد ، وربما تأثر لاعبو النواخذة بالحضور الجماهيري الكبير الذي ملأ المدرجات وعكس مجريات اللعب تمكن الضيوف من مفاجأة النواخذة، عبر رأسية المدافع عبد الله الرفاعي الذي تطاول لاحد الكرات محرزاً هدف التقدم في الدقيقة 25 هدف اسكت جمهور النواخذة ، وكاد لاعب الظفرة محمد رايهي أن يضيف الهدف الثاني لفريقه بعد أن اطلق قذيفة صاروخية وجدت عارضة وقائم دبا بالمرصاد في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدف .

ومع انطلاقة شوط المدربين تمكن دبا من ادراك التعادل عبر تصويبة جاندير القوية التي سددها خارج منطقة الجزاء في زاوية صعبة على حارس الظفرة عبد الله سلطان في الدقيقة 52 .

وبعد العودة لتقنية الفيديو رفض حكم المباراة عمر ال علي احتساب ركلة جزاء لمصلحة النواخذة بعد تدخل حارس الظفرة مع البرازيلي اوليفيرا مهاجم دبا .

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الثاني أي تغيير على نتيجة المباراة التي انتهت على اثر التعادل الإيجابي بهدف .

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