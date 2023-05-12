التعادل يحسم مواجهة الوحدة وبني ياس

المصدر: أبوظبي-محمد صادق

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تعادل الوحدة وبني ياس 1-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، في الجولة 26 والأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023، لينهي العنابي الموسم في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، ويحتل بني ياس المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

تقدم الوحدة أولاً في الدقيقة 27 عن طريق مدافع بني ياس الصربي ساشا إيفكوفيتش الذي سجل بالخطأ في مرماه.

وعادل الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز النتيجة لبني ياس مطلع الشوط الثاني، في الدقيقة 47، مستغلاً خطأ مشترك بين المدافع لوكاس بيمنتا والحارس راشد علي.

وحرم القائم الأيمن البرازيلي آلان لاعب وسط الوحدة من تسجيل هدف ثان لمصلحة العنابي في الدقيقة 48.

وشهدت المباراة فرصاً عدة ضائعة من الفريقين لتنتهي بالتعادل الإيجابي.

يذكر أن الوحدة سيخوض مواجهة مهمة مع الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل، على استاد مولاي الأمير عبد الله، في الرباط، في ذهاب الدور الثاني من كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما تقام مباراة الإياب في أبوظبي يوم 24 مايو الجاري.

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