سيناريوهات اتحاد الكرة الإماراتي بعد استقالة راشد بن حميد النعيمي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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جاء تقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، باستقالته من رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، ليفتح الباب أمام سيناريوهات للتعامل مع الكرة الإماراتية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سيتحدد بشكل نهائي خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للكرة المقرر الأحد المقبل.

وتبدأ السيناريوهات وفقاً للنظام الأساسي لاتحاد الكرة الإماراتي، بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ وسريع للجمعية العمومية للاتحاد عند تقدم رئيس الاتحاد باستقالته من منصبه، وذلك لاعتماد قبول الاستقالة، والتي لن تكون نافذة قبل موافقة الجمعية العمومية.

وبعد قبول الاستقالة، سيكون هناك خيارين وفقاً أيضاً لباقي قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأحد، فإذا اقتصرت الاستقالة على رئيس الاتحاد فقط، يتم اختيار أحد نائبي الرئيس، وهما وفق تشكيل مجلس الإدارة الحالي عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ويوسف حسين السهلاوي النائب الثاني، وذلك للقيام بمهام الرئيس خلال فترة مؤقتة تمتد حتى انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، والتي سيتم توجيه الدعوة لانعقادها وفق إجراءات متبعة، والتي تختار الرئيس الجديد بالانتخاب.

أما في حال استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة، وهو المتوقع، فستقوم الأمانة العامة للاتحاد، بالدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وفقاً للمادة 151 من اللائحة الأساسية للاتحاد، وذلك لتشكيل لجنة انتقالية خلال 7 أيام من تاريخ آخر استقالة، وذلك لتسيير أمور الاتحاد لحين انتهاء فترة الاتحاد الحالية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

ويترأس الجمعية العمومية في هذه الحالة، أكبر الأعضاء الممثلين في الحضور سناً، وتقتصر رئاسته على إدارة الاجتماع، ولا يحق له المشاركة في التصويت إلا في حال تساوي عدد الأصوات، ويضم تشكيل اللجنة الانتقالية، ما لا يقل عن 7 أعضاء، وبما لا يزيد عن 11 عضواً، ويتم اختيار رئيساً للجنة من بين أعضاءها المختارين من ممثلي الأعضاء الحضور في العمومية، وسيكون على اللجنة الانتقالية عقد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال 90 يوماً من تكوينها، والمدة قابلة للتمديد لفترة مماثلة، مع العلم أن مجلس الإدارة الحالي تمتد فترة عمله حتى مارس 2024، بعدما تم انتخابه في مارس 2020.

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