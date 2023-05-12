عُين نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.. راشد بن حميد يستقيل من رئاسة اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم استقالة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد من منصبه، وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا الاحد المقبل وفقا للنظام الأساسي لمناقشة المستجدات التالية للاستقالة

وفي إطار آخر بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية قرار مجلس إدارة اللجنة بشأن اختيار الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية نائباً للرئيس.

وتقدم المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي على هذه الثقة الغالية، مع تقديم الشكر والتقدير إلى سعادة محمد المحمود على جهوده الحثيثة طوال فترة تواجده باللجنة.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الوطنية ستعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة في الـ24 من الشهر الجاري للاعتماد النهائي للنظام الأساسي الجديد للجنة والذى تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي.

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