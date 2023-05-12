المنصوري رئيساً لقضاة الملاعب في «شاطئية العرب»

المصدر: جدة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، إلى إبراهيم المنصوري، عضو لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة الإماراتي، رئاسة لجنة حكام بطولة كأس العرب للكرة الشاطئية، بالسعودية، واختارت اللجنة، الإماراتي نواف أحمد حسن، ضمن قائمة حكام البطولة، التي تضم 19 حكماً من الدول العربية.

ويخوض منتخب الإمارات أولى مبارياته في البطولة غداً، بمواجهة نظيره الليبي، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم الكويت وجزر القمر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز